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Виртуальная билетная касса появилась в Беларуси: сервис объединил 130 вокзалов

22 августа 2019 16:46
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Новости Беларуси. Чтобы купить билет на международный или междугородный автобус, больше не обязательно стоять в очереди. Теперь это можно сделать с компьютера или смартфона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виртуальная билетная касса появилась в Беларуси: сервис объединил 130 вокзалов-1

В Беларуси появилась виртуальная касса. Новый интернет-сервис объединил более 130 вокзалов. С его помощью можно не только оплатить проезд на автобусе или маршрутке, но и посмотреть его стоимость, количество свободных мест, а также уточнить актуальное расписание.

Помимо скорости и простоты, сервис отличается безопасностью. Разработчики акцентируют внимание, что все платежные данные надежно защищены и утечек можно не опасаться. Кроме того, они работают только с официальными перевозчиками, поэтому пассажиры могут рассчитывать на качество обслуживания и безопасность в пути.

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# Общественный транспорт # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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