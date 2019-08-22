Виртуальная билетная касса появилась в Беларуси: сервис объединил 130 вокзалов

Новости Беларуси. Чтобы купить билет на международный или междугородный автобус, больше не обязательно стоять в очереди. Теперь это можно сделать с компьютера или смартфона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси появилась виртуальная касса. Новый интернет-сервис объединил более 130 вокзалов. С его помощью можно не только оплатить проезд на автобусе или маршрутке, но и посмотреть его стоимость, количество свободных мест, а также уточнить актуальное расписание.

Помимо скорости и простоты, сервис отличается безопасностью. Разработчики акцентируют внимание, что все платежные данные надежно защищены и утечек можно не опасаться. Кроме того, они работают только с официальными перевозчиками, поэтому пассажиры могут рассчитывать на качество обслуживания и безопасность в пути.