Новости экономики за 22.08.2019

Новости Беларуси. Сколько в этом году будут стоить школьные учебники, сколько лет понадобилось жлобинским металлургам, чтобы выплавить 55 миллионов тонн стали и как купить билет на автобус, не выходя из дома? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

НА БМЗ ПРОИЗВЕЛИ 55 МИЛЛИОНОВ ТОНН СТАЛИ

Жлобинские металлурги преодолели новый производственный рубеж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На БМЗ произвели 55-миллионную тонну стали. К такому результату завод шел почти 35 лет. Первый миллион был получен еще в сентябре 1986 года. В 2007-м взяли рубеж в 25 миллионов тонн, а спустя 10 лет эту цифру удвоили.