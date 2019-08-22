Новости экономики за 22.08.2019
Новости Беларуси. Сколько в этом году будут стоить школьные учебники, сколько лет понадобилось жлобинским металлургам, чтобы выплавить 55 миллионов тонн стали и как купить билет на автобус, не выходя из дома? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.
НА БМЗ ПРОИЗВЕЛИ 55 МИЛЛИОНОВ ТОНН СТАЛИ
Жлобинские металлурги преодолели новый производственный рубеж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На БМЗ произвели 55-миллионную тонну стали. К такому результату завод шел почти 35 лет. Первый миллион был получен еще в сентябре 1986 года. В 2007-м взяли рубеж в 25 миллионов тонн, а спустя 10 лет эту цифру удвоили.
В 2019 году на предприятии уже выплавлено более 1,5 миллионов тонн стали. Более 83 % продукции экспортировано в 63 страны мира.
БЕЛОРУССКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТЕСНЯТ КИТАЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЖЕНСКОГО НИЖНЕГО БЕЛЬЯ
Белорусские производители женского нижнего белья за последние пять лет смогли не только войти в тройку крупнейших импортеров на российский рынок, но и существенно потеснить Китай.
В 2019 году доля отечественной продукции уже превышает 23,5 %. Это позволяет уверенно занимать вторую строку, совсем немного уступая китайцам и заметно опережая всех остальных.
По мнению экспертов, такой блестящий результат стал возможен благодаря разумной ценовой политике и высокому качеству отечественной продукции.
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