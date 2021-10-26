Международная выставка «Деревообработка-2021» открывается в Минске

Новости Беларуси. Как сделать из одного бревна готовый материал? Какие станки сегодня самые современные, а производства – выгодные? На эти и другие вопросы можно найти ответы на международной специализированной выставке. 26 октября она начинает свою работу в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении пяти дней ее участники продемонстрируют последние мировые достижения и тенденции лесного комплекса. На стендах компаний можно будет найти новые технические разработки от заготовки древесины до глубокой переработки сырья. В этом сезоне экспонентами выставки помимо белорусских станут компании из Австрии, Италии, Германии, России, Словении, Литвы и Швеции.