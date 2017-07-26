Как снизить оплату по жировкам: Комитет госконтроля проанализировал работу системы ЖКХ
Новости Беларуси. Экономить за счет разумного подхода. Госконтроль проанализировал работу системы ЖКХ. Главная цель такой проверки – понять, как можно снизить себестоимость жилищно-коммунальных услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специалисты госконтроля установили, что в этой сфере далеко не все гладко. К примеру, выявили немало правонарушений. А в целом, снизить затраты на ЖКУ можно, уже есть и четко разработанный план.
О том, что проблема значимая, можно судить уже по составу участников совещания. Министры, сотрудники госконтроля, члены правительства. В Минск приехали и губернаторы всех регионов. Хотя во время уборочной на это нужно разрешение главы государства. На повестке дня – проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве. На ситуацию в этой сфере не раз обращал внимание и Президент.
Нерациональное использование ресурсов, взятки, запоздалый ремонт – эти и другие вопросы буквально красной нитью проходят через всю систему ЖКХ и, главное, утяжеляют жировки. Если распутать этот клубок проблем, то расходы населения на оплату ЖКУ могут значительно уменьшиться.
Тарифы растут по разным причинам. К примеру, в стране около трети сетей водоснабжения и канализации превысили срок службы. А это чревато дополнительными затратами, которые отразятся в жировках.
Буквально подмочили репутацию ЖКХ и отдельные кочегары, которые используют некачественные дрова и щепу. Из-за неправильного хранения древесное топливо становится влажным, а его расход значительно увеличивается. В целом, вопросы теплоснабжения стоят отдельно.
Владимир Кухарев, заместитель председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь:
В структуре платежей за жилищно-коммунальные услуги до 30% занимает оплата за теплоснабжение. Поэтому этой сфере мы уделили особое внимание. В первую очередь, это модернизация и ликвидация неэффективных котельных, они в большом количестве – их порядка 300 по всей стране. Также замена тепловых сетей водоснабжения.
Но и сами предприятия ЖКХ, как оказалось, зачастую несут бремя чужих долгов. На их балансе – непрофильные объекты.
Такая ситуация сложилась и в Кобрине. Там местное ЖКХ с 2011 года помогает остаться на плаву аквапарку. На плечах коммунальщиков – ремонт, зарплаты, а вместе с тем и убытки физкультурно-оздоровительного комплекса. Уже в 2017 году накапала значительная сумма.
Светлана Маркулевич, заместитель директора по экономике Кобринского ЖКХ:
Ежегодно убыток составляет до 300 тысяч рублей. Конечно, эти средства хорошо было бы направить на усиление материально-технической базы предприятия, на модернизацию объектов котельного хозяйства. Пересмотрели, улучшили бы работу теплосетей.
Не секрет, что в жилищно-коммунальном хозяйстве в последнее время отмечено немало правонарушений. Большинство из них – это взятки. Есть практика, когда по вине нечистых на руку работников страдали потребители: незаконная финансовая деятельность, проще говоря, откаты, утяжеляли жировки. Причем такие случаи не единичны.
Юрий Мехедов, начальник управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь:
Предприятие ЖКХ закупало материалы для собственных нужд. Материалы, которые они закупили, оказались ненадлежащего качества. Директор предприятия, вместо того, чтобы организовать надлежащую претензионную работу с поставщиком, решать каким-то образом этот вопрос, за взятку закрыл на это глаза. Преступления выявляются во всех регионах без исключения.
В 2016 году уже удалось сэкономить более чем 260 миллионов рублей. Если работа в этом направлении продолжится, то затраты могут уменьшиться еще на несколько сотен миллионов.
Александр Терехов, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
Резервы дополнительные имеются. Конечно, они связаны, в первую очередь, с внедрением новых технологий, с внедрением систем автоматизации, диспетчеризации. Это позволяет упростить работу для персонала, для самих организаций жилищно-коммунального хозяйства.
Как итог проделанной работы – детальный план из 14 пунктов. Впрочем, основные проблемы должны быть решены уже к началу осени.