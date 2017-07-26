Как снизить оплату по жировкам: Комитет госконтроля проанализировал работу системы ЖКХ

Новости Беларуси. Экономить за счет разумного подхода. Госконтроль проанализировал работу системы ЖКХ. Главная цель такой проверки – понять, как можно снизить себестоимость жилищно-коммунальных услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты госконтроля установили, что в этой сфере далеко не все гладко. К примеру, выявили немало правонарушений. А в целом, снизить затраты на ЖКУ можно, уже есть и четко разработанный план.

О том, что проблема значимая, можно судить уже по составу участников совещания. Министры, сотрудники госконтроля, члены правительства. В Минск приехали и губернаторы всех регионов. Хотя во время уборочной на это нужно разрешение главы государства. На повестке дня – проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве. На ситуацию в этой сфере не раз обращал внимание и Президент.

Нерациональное использование ресурсов, взятки, запоздалый ремонт – эти и другие вопросы буквально красной нитью проходят через всю систему ЖКХ и, главное, утяжеляют жировки. Если распутать этот клубок проблем, то расходы населения на оплату ЖКУ могут значительно уменьшиться.

Тарифы растут по разным причинам. К примеру, в стране около трети сетей водоснабжения и канализации превысили срок службы. А это чревато дополнительными затратами, которые отразятся в жировках.

Буквально подмочили репутацию ЖКХ и отдельные кочегары, которые используют некачественные дрова и щепу. Из-за неправильного хранения древесное топливо становится влажным, а его расход значительно увеличивается. В целом, вопросы теплоснабжения стоят отдельно.