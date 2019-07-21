Как сказались погодные аномалии лета на урожае в 2019 году?

Новости Беларуси. На сегодня в Беларуси убрано около 15 % площадей, на которых посеяны зерно и зернобобовые культуры. Для сравнения: в 2018 году аграрии только приближались к 10 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Намолочено более 850 тонн зерна. Урожайность – более 32 центнеров с гектара, в то время как годом ранее она была на 5 меньше. По традиции, в лидерах – Брестская область. Репортаж Петра Бутрима из Брестской области.

В иные годы к концу второй декады июля зерноуборочную технику только начинали выводить в поля. Вспомнить хотя бы позапрошлый год. «Я сам в шоке». Посмотрите, какой гигантский виноград выращивают в Столинском районе Но эта история точно не про нынешнее лето. Оно бьет все температурные рекорды. На юге Беларуси столбик термометра надолго застывал на отметках за +30 градусов.

Вместе с ним нарастала и тревога аграриев региона. Ведь посевы желтели буквально на глазах. Начинать страду пришлось намного раньше обычного, чтобы не зазеваться и не потерять еще больше.

Борис Парафенюк, директор ОАО «Хмелево»:

Чтобы мы начали 5 июля уборку, этого не было раньше. А в этом году 5 июля начали уборку, и хорошо пошло… Уже 7 тысяч отдали на газ, чтобы зерно посушить, задача его убрать. Потому 100 %, что завтра будет погода, никто не гарантирует.

Управлять капризами погоды Борис Парафенюк, признается, пока не научился. Поэтому директор хозяйства лично и очень строго следит за соблюдением технологий.

Убирать рожь вывел всю тяжелую артиллерию сначала туда, где позволяет влажность. Два дня это поле поливали дожди. Но вода уходит быстро – песчаная почва выполняет роль промокашки. Специально под нее подбирали и сорт неприхотливой культуры.

Высокое качество колосьев можно оценить даже через лобовое стекло комбайна. Александр Гойко за штурвалом девятый сезон. Говорит, элемент соревнования в этом деле только на пользу. Главное – в спешке не допустить потерь. Молодой экипаж стремится к первой тысяче тонн. А если зерноуборочный болид не подведет, а погода распишет удобный график, то можно замахнуться и на личный рекорд.



Александр Гойко, комбайнер ОАО «Хмелево»:

Хлеб убирать нужно. И нужно успеть в сроки. Стараемся работать качественно. Убираем на совесть. Техника хорошая. Я уже именно на этом комбайне девятый сезон, девятый год пошел, как я на этом комбайне.

Несмотря на то, что засуха в той или иной мере затронула почти все площади хозяйства, посыпать голову пеплом никто не спешит. Напротив, мобилизованы все силы. Закрома пополняются все быстрее. Управиться с зерновыми в «Хмелево» планируют всего за две недели.

Лидия Коцевич, кладовщик ОАО «Хмелево»:

За сутки мы можем просушить до 400 тонн. Если влажность зерна – до 17 %. Все зерно с поля поступает в этот бункер. Не ждут с моря идеальной погоды и в соседних «Чернянах». Петр Бутрим, корреспондент:

В такие погожие дни работа в поле не прерывается ни на минуту. Сегодня силы брошены на уборку озимой ржи. Кстати, ее урожайность – по крайней мере, здесь – на порядок выше прошлогодней: на уровне 40 центнеров с гектара. А это хороший знак и для других культур.

Здесь уже успели переключиться на тритикале и ячмень. На очереди – овес и зернобобовые. Тем временем, сразу после жатвы с поля убирают солому. Спрессовать и вывезти тюки необходимо как можно быстрее – в распоряжении всего 2-3 дня. Чтобы освободить место пожнивным культурам.

Этот дополнительный источник корма для стада должен успеть вырасти до первых заморозков. Недаром в народе говорят: одной рукой жни – другой сей. Сама же солома пойдет на подстил животным. А пренебрегать «периной» для буренок – значит, недополучить молока или допустить болезни. Мелочей в этом деле нет. Прекрасно понимает это и Александр Данилюк. Потому что сам тракторист время от времени садится и за руль кормораздатчика.

Александр Данилюк, тракторист ОАО «Черняны»:

Каждый год эта большая ответственность ложится во время уборки. Ну и сейчас тоже. Убираем потихоньку, по мере возможности, как позволяет погода, погодные условия – много от них зависит. А соломы больше, чем в прошлые года, раза в три, наверное.

Вымахала на соседнем участке и кукуруза. До нее дойдет черед где-то через месяц, но уже сейчас понятно: в отдельных местах «царица» статная, как никогда.