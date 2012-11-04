Как сэкономить не в ущерб качеству? Мастер-класс по разумному шоппингу от СТВ

Новости Беларуси. Около века назад в Милане состоялся конгресс сберегательных банков, который положил начало новому празднику – Дню экономии. По замыслу создателей, его следует посвятить не только экономии денег, но и бережливости в широком смысле слова. Касательно времени, сил, отношения к вещам. По большому счету, каждый человек является экспертом в какой-то своей узкой специализации. Мы решили взять несколько мастер-классов экономии у профессионалов.

На вооружении современного врача-косметолога сейчас столько кремов, мазей и препаратов, что глаза разбегаются. Юлия – специалист по терапевтическим услугам. Говорит, что удовольствие не из дешевых. Красота руками специалиста требует не только жертв, но и миллионов рублей. Есть и альтернатива. О народных методах ухода за собой устами врачей говорилось много «за» и «против». Юлия как раз из тех, кто не против. Только с оговоркой, мол, «за последствия вы отвечаете сами».

Юлия Алексеенкова, врач-косметолог Минского клинического центра пластической хирургии и медицинской косметологии:

В институтские годы мы пользовались маской из земляники, из овсяных хлопьев. Это имеет место быть, люди активно этим пользуются, много ссылок в Интернете есть. Люди делают это. Это то, что вы можете делать дома. Вам никто этого не запретит, но и никто и не проконтролирует. За осложнения вы сами ответственны.

Косметическая маска из огурцов или капусты – это, конечно, в разы дешевле. Но ведь сэкономить можно и на самих продуктах. Каким образом – тоже хороший вопрос к эксперту. Замдиректора гиперамаркета Надежда Адамович согласилась раскрыть тайны выгодных покупок.

Первую корзину мы решили наполнить самостоятельно, без подсказок и особо не обращая внимание на цены. Берем все подряд: одежду, бытовую химию, воду, печенье, колбасу.

Надежда Адамович, заместитель директора по коммерческим вопросам гипермаркета:

Опять же, смотрим на желтый акционный ценник и берем то, что нам нужно.

Покупая белорусские товары аналогичного качества по сравнению с импортными мы также экономим значительно в цене.

Покупать колбасу дешевле целую, нежели нарезанную.

Выгоднее покупать весовой товар, нежели фасованный.

По итогу у нас получилось 415 тысяч за первую корзину и 245 тысяч рублей – за вторую. Вывод напрашивается один: покупайте продукты внимательно и тогда можно будет сэкономить около 40%.

Еще больше можно сэкономить на одежде. В этом уверена дизайнер Анастасия Ларионова. Правда, для этого надо съездить за границу. Те же джинсы в Польше можно купить в пять раз дешевле, чем в белорусском магазине. Это факт известный, так что мы решили поговорить о внутреннем рынке нашей страны.

К слову, этот магазин, а точнее «шоу-рум» белорусских дизайнеров, – тоже одна из его составных частей. Здесь все рядом: модная одежда и непосредственно рабочее место творцов этой одежды.

Анастасия Ларионова, дизайнер одежды:

Даже посетители, когда приходят к нам, хотят заглянуть, что же делается в кулуарах у нас.

Ежедневный труд дизайнера – разработка новых моделей одежды. За этапом эскиза – своими рукам – весь технологический процесс. В итоге цена изделия, конечно, отличается от рыночной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Анастасия Ларионова, дизайнер одежды:

Рубашку можно купить за 650 тысяч. Жакет – 1 млн 100 тысяч, брюки – 750-800, комбинезоны, в принципе, до 100 долларов.

Конечно, на рынке такой набор будет стоить намного дешевле. Но главный инструмент специалиста – это качество.

Анастасия Ларионова, дизайнер одежды:

Используется качественный материал, хорошее сырье, хорошие нитки, дорогая фурнитура. И поэтому после многих стирок это изделие будет выглядеть точно так же, как и после покупки. А изделие, купленное на рынке, после двух-трех стирок просто невозможно носить.

В общем, экономия – не признак жадности и уж тем более бедности. Многие богатые люди только потому обзавелись капиталом, что умели разумно использовать свои деньги. Поэтому рационально расходовать средства – теперь настоящая наука.