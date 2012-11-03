Первый литр растительного масла белорусского урожая получен на Гомельщине

Новости Беларуси. Уборка новой культуры завершена. К промышленному выращиванию подсолнечника аграрии региона приступили впервые. Масляничная культура заняла свыше 20 тысяч гектаров. Первая тысяча тонн семян подсолнечника уже поступила на перерабатывающие предприятия.

Масштабных затрат на возделывание подсолнечника аграриям не понадобилось. С технологией тоже совладали. Выращенный урожай хоть и не рекордный, но для экспериментального года вполне приличный.

Михаил Колесников, начальник отдела интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома:

Для первого раза, скажем так, получен неплохой результат. Урожайность в среднем 10 центнеров маслосемян с гектара.

Самый главный показатель для семечки - процент содержания в ней масла. От этого зависит окончательная рентабельность производства.

Для Беларуси это очень даже хорошие семечки: маслянистость высокая - 55% - практически максимум для подсолнечника. И это ответ для скептиков, считавших климат Беларуси неподходящим для этой солнцелюбивой культуры. Остался лишь один шаг до того, как собственное белорусское подсолнечное масло появится на полках магазинов.

Из одной тонны семян подсолнечника выходит до четырёхсот килограммов растительного масла. И исторический первый литр уже получен.

Николай Мисоченко, начальник цеха по переработке маслосемян агрокомбината «Южный»:

Вот это первый литр масла, который мы получили на нашем заводе из семян подсолнечника. Соответствует всем требованиям по вкусу, цвету и запаху.

В этом году в планах предприятия произвести 2 тысячи тонн маслосемян. Потребность же страны в 25 раз выше. Перспективы роста очевидны. Тем более что стратегическая задача по импортозамещению подсолнечного масла поставлена главой государства.

Кстати, если в стране удастся решить эту задачу, то в выигрыше окажутся все. Для переработчиков белорусский подсолнечник - гарантированное сырьё. Для населения - дешёвое и качественное масло. А для самих аграриев, помимо очевидной выручки, - ещё и импортозамещающие корма для животноводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.