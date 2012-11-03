Уго Чавес поблагодарил Александра Лукашенко за кирпичный завод

Новости Беларуси. Уго Чавес поблагодарил Беларусь за поддержку промышленного развития Венесуэлы. Речь идет о белорусско-венесуэльском кирпичном заводе, расположенном в штате Миранда. Помимо строительства объекта, белорусская сторона обучила венесуэльский персонал и поделилась своими технологиями.

Уго Чавес, президент Венесуэлы:

Спасибо Президенту Лукашенко, спасибо всем белорусским работникам, нашим работникам. Сейчас мы находимся на первом этапе... Кроме того, был побит рекорд - уже сейчас достигнута поставленная на декабрь цель по производству 6 миллионов блоков.

Производственная мощность предприятия позволяет производить ежегодно 25 миллионов керамических блоков по белорусской технологии, адаптированной к венесуэльским условиям. Его строительство стало одним из этапов реализации программы сотрудничества в области городского и жилищного планирования и инфраструктуры между Венесуэлой и Беларусью.

Создание этого завода позволило обеспечить стройматериалами сектор жилищного строительства Венесуэлы, сократить дефицит жилья и создать рабочие места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.