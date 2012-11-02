Беларусь продолжит получать российскую нефть в 4 квартале текущего года

Новости Беларуси. Экспорт - это ключевой фактор экономического роста и экономической безопасности Беларуси. Об этом сегодня шла речь на заседании Совета Министров, где обсуждались итоги социально-экономического развития за январь-сентябрь.

В центре внимания были и вопросы обеспечения роста национальной экономики в следующем году. Факторами оценки эффективности предприятий станут 7 главных прогнозных показателей. Это рост экспорта товаров и услуг, сальдо внешней торговли, чистая прибыль, рентабельность, соотношение экспорта и объемов производства. Под особо пристальным вниманием будет расходование средств на программы и проекты с господдержкой.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Бюджет 2013 года будет бездефицитным. Даны конкретные поручения. Правительство, в свою очередь, обеспечит надлежащее исполнение, организацию, контроль всех этих поручений Главы государства. Экспорт – это действительно ключевой фактор экономического роста и, я подчеркнул бы, экономической безопасности нашей страны.

И как стало известно, сегодня достигнуты договоренности о поставках в 4 квартале этого года в Беларусь российской нефти. Об итогах переговоров на заседании Совета Министров сообщил первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Проблема с поставкой необходимых объемов нефти в четвертом квартале 2012 года решена с российским правительством. Достигнуты соответствующие договоренности на уровне заместителя министра экономического развития Дворковича Аркадия Владимировича. Дано соответствующее поручение, что сегодня должны подписать баланс на 5,3 миллионов тонн.