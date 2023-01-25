Новости экономики за 25.01.2023
Новости Беларуси. Рекордные планы по экспорту на будущий год. Плюс 200 миллионов долларов к показателям 2022-го. Какие позиции в топе популярности и о каких цифрах идет речь? Очередной шаг на пути упрощения доступа белорусских компаний на рынок России. Как изменят ситуацию новые возможности наших банков? И удаленное управление строительством. Белорусские нефтяники заявляют о новых достижениях в рамках программы цифровизации.
Экономическая картина дня в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
БЕЛОРУССКИЕ БАНКИ НАЧАЛИ ВЫДАВАТЬ БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ГОСЗАКУПКАХ В РОССИИ
Белорусские банки получили возможность выдавать гарантии, признаваемые в госзакупках на территории России. Это очередной шаг на пути упрощения доступа белорусских компаний на рынок соседнего государства. Наши производители смогут увеличить продажи собственных товаров, работ и услуг. Причем закупки могут быть любого масштаба в различных сферах – от лекарственных средств до строительства инфраструктурных объектов.
Долгое время российская сторона не принимала гарантии, выдаваемые белорусскими финансово-кредитными институтами. Ситуация изменилась благодаря реализации пилотного проекта по участию отечественных банков в процессе государственных закупок в Российской Федерации.
Российское предприятие намерено нарастить закупки белой жести у белорусского завода. Подробнее здесь.
«БЕЛОРУСНЕФТЬ» РАЗРАБОТАЛА ИНТЕРАКТИВНУЮ СИСТЕМУ УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
Весь процесс строительства как на ладони. Уникальный программный продукт, позволяющий на расстоянии управлять сложными процессами, создали специалисты управления капитального строительства центрального аппарата «Белоруснефти». В стране нет аналогов этой системе, по ключевым параметрам она превосходит и зарубежные разработки.
Минпром ожидает рост экспорта на 200 млн долларов в 2023 году. Подробнее здесь.
Несколько лет назад нефтяники вплотную приступили к цифровизации в строительном сегменте. В итоге разработана система, позволяющая управлять строительством в любой точке мира, находясь за монитором компьютера или перед экраном смартфона. Сегодня интерактивная система управления проектами задействована на 26 объектах «Белоруснефти», а также на стройках «Гомельтранснефть Дружба» и «Нафтана».
Подписывайтесь на нас в Telegram!