Новости экономики за 25.01.2023

Новости Беларуси. Рекордные планы по экспорту на будущий год. Плюс 200 миллионов долларов к показателям 2022-го. Какие позиции в топе популярности и о каких цифрах идет речь? Очередной шаг на пути упрощения доступа белорусских компаний на рынок России. Как изменят ситуацию новые возможности наших банков? И удаленное управление строительством. Белорусские нефтяники заявляют о новых достижениях в рамках программы цифровизации.

Экономическая картина дня в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛОРУССКИЕ БАНКИ НАЧАЛИ ВЫДАВАТЬ БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ГОСЗАКУПКАХ В РОССИИ

Белорусские банки получили возможность выдавать гарантии, признаваемые в госзакупках на территории России. Это очередной шаг на пути упрощения доступа белорусских компаний на рынок соседнего государства. Наши производители смогут увеличить продажи собственных товаров, работ и услуг. Причем закупки могут быть любого масштаба в различных сферах – от лекарственных средств до строительства инфраструктурных объектов.