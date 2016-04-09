Как оживить деньги, спрятанные на счетах, – председатель Нацбанка Беларуси Павел Каллаур высказал мнение

Председатель Национального банка в кругу белорусских сенаторов обсуждал планы социально-экономического развития страны. В ходе дискуссии была возможность задать ему вопрос в связи с нововведением. С 1 апреля, как известно, размещая деньги на депозитном банковском счету на короткое время, придется платить налог. Как отреагировали на это вкладчики? Мы задали такой вопрос. И Павел Каллаур ответил гораздо шире, с предысторией, начиная с января нынешнего года, когда произошла заметная девальвация рубля.

Юрий Козиятко:

На введение с 1 апреля налога на доходы от размещения денег на депозитах изменилась ли как-то структура банковских вкладов?

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Что касается влияния этого декрета на поведение вкладчиков, то оно переоценивается. Если мы имели отток вкладов по белорусскому рублю в январе, то в январе к доллару девальвация была больше 15%. Если знать ментальность нашего населения, и не только населения, но и предпринимателей, которые все считают в долларах, то они быстренько перевели какие это должны были бы быть процентные ставки по белорусскому рублю, чтобы сохранить эту долларовую привлекательность. Так, чтобы уже вы не считали, я вам скажу, что ставка должна была бы быть не менее 150% по белорусскому рублю. Когда вот этот фактор себя изжил, то по марту мы имеем уже прирост вкладов в белорусском рубле. Он небольшой, где-то примерно 450 млрд. Но во всяком случае надо помнить, что при этом, собственно говоря, и снизились ставки по вкладам.

Самым основополагающим фактором, который негативно влияет на выбор средства сбережения не в пользу белорусского рубля, это являются девальвационные и инфляционные процессы. И на сегодняшний день 75% вкладов – они в иностранной валюте. И задача, собственно говоря, властей, в том числе и Национального банка, состоит в том, чтобы вернуть доверие к национальной валюте. А его вернуть можно только тогда, когда мы действительно в течение пятилетия выдержим все то, что касается уровня инфляции, потому что именно через инфляцию обеспечивается сохранение покупательной способности национальной валюты. И тогда у нас будет процесс обратный дедоларизации.

Юрий Козиятко:

Во многих странах низкие ставки депозитных вкладов стимулируют вовлечение денег в хозяйственную деятельность. Не омертвление капитала, а вовлечение в хозяйственную деятельность. Может ли Нацбанк и банки применять какие-то меры для того, чтобы стимулировать вкладчиков, чтобы они превращали банковские вклады в акционерный капитал?

Павел Каллаур:

Для того, чтобы население вкладывало деньги в акции, вместо того, чтобы в депозиты, нам нужно провести огромную работу непосредственно с реальным сектором экономики. Первое. Чтобы его отчетность была по международным стандартам, чтобы прозрачная. Второе. Чтобы у него была рентабельная работа. И чтобы доход или дивиденды, которые они бы выплачивали по акциям, по своей цене были выше, чем депозиты по вкладам. Увы, административным путем это не сделаешь. Нужно создать соответствующие условия. И, опять же, как бы мы ни ходили вокруг различных проблем, мы все равно будем с вами возвращаться к исходной точке. Без длительного периода низкой инфляции мы ничего этого не сделаем.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Дело же в том, что может оказаться, что когда этот период истечет, так уже и предприятий не останется. Почему Юрий Васильевич поднимает этот вопрос? Сегодня доходность по вкладам самая привлекательная, депозитный процентный доход. Ни одно акционерное общество такие доходы не может гарантировать. Так тогда, может быть, надо, что называется, соответствующий облигационный займ размещать. А что делать? Ведь надо проходить этот сложный путь для того, чтобы привлечь средства населения в акционерный капитал.