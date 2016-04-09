Получил доход – заплати налоги: почему «быстрые» деньги в Беларуси перестали быть дармовыми

Действительно, в развитых странах мира доходы от размещения денег в банке (а это, по сути, омертвление капитала) мизерные – менее 1%. Правда, и кредиты там дешевые. В общем-то, деньги должны работать в экономике. Один из способов в нынешней ситуации в Беларуси – позаимствовать деньги у людей на гарантированный долгий срок. За это большой процент обещают банки. А за краткосрочное размещение такой привилегии больше не будет: получил доход – заплати налоги. С подробностями – Юлия Бешанова.

Последние несколько лет Светлана – постоянный клиент банка. Каждый месяц девушка откладывала на депозит деньги на собственное жилье. Стартовый капитал заработала, что называется, собственным умом. За успехи в учебе получила президентскую стипендию.

Светлана Винидиктова:

У меня были небольшие сбережения, но чтобы они не лежали дома, я решила положить их в банк на вклад. Процент хороший для поддержания финансовой ситуации в семье. И в ближайшее время, есть возможность, положу их обратно на вклады.

С 1 апреля условия вкладов в Беларуси изменились. Главное новшество: депозиты разделили на два вида – отзывные и безотзывные. Это значит, теперь у вкладчиков появился выбор.

Первый из них позволяет снять или отозвать деньги до конца действия договора. Но по финансовой привлекательности условий он уступает второму виду – безотзывному или длинному вкладу. Забрать свои деньги с него можно будет только по истечении срока.

Впрочем, в случае крайней необходимости декрет предусматривает снятие денег даже с такого депозита. Каждое заявление в банке будет рассматриваться индивидуально.

Вкладчики еще не раз с калькулятором в руках подсчитают, какой же суммой денег из процентного дохода придется поделиться с государством. Самое главное, что нужно знать: налог придется платить не со всей суммы вклада, а только с процентов.

Клим Фомкин, начальник отдела разработки и внедрения банковских продуктов:

Если клиент открывает депозит после 1 апреля 2016 года в белорусских рублях и деньги пролежат менее года, тогда клиенту необходимо будет заплатить подоходный налог в размере 13%. Если речь идет о вкладах в иностранной валюте, то отличается только срок. Если деньги пролежат во вкладе менее двух лет, тогда клиенту необходимо будет заплатить подоходный налог с процентов. Если фактический срок размещения превысит два года, тогда необходимости платить подоходный налог не будет.

Расчеты здесь просты. Например, если под проценты на несколько месяцев вы положили 10 млн, сумма налога составит чуть больше 160 тысяч белорусских рублей. Кстати, ранее заключенные договоры продолжат работать, по сути, без изменения. Вся работа по исчислению налога ляжет на плечи самих банков.

Михаил Расолько, начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Беларуси:

Декларации налоговые гражданам подавать не нужно будет. Основной целью принятия Декрета было не получение дополнительных источников дохода, а стимулирование граждан производить долгосрочные сбережения, потому что если наши граждане будут хранить деньги на длительный срок, подоходного налога и не будет.

Логика здесь проста: нужно дать экономике возможность инвестировать, и тогда деньги вернутся с прибылью. По данным Нацбанка, сегодня в Беларуси 28,5 трлн рублей срочных депозитов, порядка 80% вкладов сроком до одного года. Причем среди быстрых депозитов самый популярный – 3 месяца.

Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари»:

Если сроки вкладов более длинные, более предсказуемые, то большую часть привлеченных денег можно направить в экономику в виде кредитов.

Георгий Гриц, финансовый аналитик:

Дорогие коротки ресурсы не нужны экономике. Зачем париться, когда можно деньги положить в банк под гарантии государства (а у нас гарантии государства, особенно для вкладов, для депозитов физических лиц), потом потихонечку эти деньги снимать. Такой принцип был еще в XIX-XX веках.

Вот уже пятый год Ян Ларос называется себя белорусом. На постоянное место жительство вместе с семьей он переехал из соседней России. Себя он считает вкладчиком со стажем, при этом мужчина уверен: платить налог с любых доходов естественно.

Ян Ларос, блогер:

Если ты свои деньги положишь под подушку, то никаких налогов ты платить не будешь. Ты несешь свои деньги, вкладываешь, по сути, в бизнес, ты получаешь прибыль. Почему ты не должен? Тебя же не просят платить деньги, платить налог на ту сумму, которую ты положил. Тебя просят заплатить налог на ту сумму, которую ты фактически заработал.

По сути, подоходный налог на проценты по вкладу – мера, которая стимулирует вкладчиков к так называемым «длинным деньгам», то есть к планированию минимум на год или на два вперед. Так живут все развитые благополучные страны. Такого набора льгот, как в Беларуси, не имели вкладчики ни одной страны мира.

Финансисты уверены: вскоре вкладчики разберутся. 13% – вполне адекватная цена за возможность и дальше зарабатывать «короткими деньгами», учитывая, как подвержен финансовый рынок внешним факторам.

Георгий Гриц, финансовый аналитик:

Если брать ресурсную базу депозитов, то у нас где-то порядка 40% в некоторых банках, а в некоторых и до 60%, составляют краткосрочные кредиты. То есть три месяца. Реальные инвестиции не отбиваются за месяц, два и три. Не изменив ситуацию с дорогими заемными ресурсами для банков, нельзя ничего сделать.

Нацбанк уже называет этот Декрет фактором устойчивости финансового рынка. То есть банковская сфера будет способствовать общей экономической стабильности в стране.