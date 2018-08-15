Как колебание курса российского рубля повлияет на белорусский экспорт?

Новости Беларуси. Риска серьезного снижения экспорта в Россию для белорусских машиностроителей нет, а все контракты на 2019 год подтверждены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минэкономики оценило влияние на Беларусь колебаний курса российского рубля и повышение налога на добавленную стоимость.
Напоминаем, с 2019 года НДС в России поднимется с 18 до 20 %. Увеличение внутренних цен у основных наших партнеров, с одной стороны, хороший шанс получить больше валютной выручки. С другой, спрос на рынке может несколько снизиться.
Дмитрий Крутой, первый заместитель министра экономики Беларуси:
Конечно, наших экспортеров это беспокоит. Даже звучит тема повышения со следующего года российского НДС на два пункта. Российские аналитики и эксперты ожидают увеличения общей инфляции в России примерно на 1 %. Конечно, это прямым образом влияет на наших экспортеров. Может быть, несколько снизится спрос на нашу продукцию в рамках прогноза на 2019 год, который мы формируем, что колебания валютного курса российского рубля к доллару для нас гораздо более чувствительны, чем повышения НДС. Поэтому, конечно, наш Национальный банк и правительство очень внимательно отслеживают эту ситуацию.
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