Как колебание курса российского рубля повлияет на белорусский экспорт?

Новости Беларуси. Риска серьезного снижения экспорта в Россию для белорусских машиностроителей нет, а все контракты на 2019 год подтверждены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минэкономики оценило влияние на Беларусь колебаний курса российского рубля и повышение налога на добавленную стоимость.

Напоминаем, с 2019 года НДС в России поднимется с 18 до 20 %. Увеличение внутренних цен у основных наших партнеров, с одной стороны, хороший шанс получить больше валютной выручки. С другой, спрос на рынке может несколько снизиться.