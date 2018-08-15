В Беларуси снижены скупочные цены для населения на драгоценные металлы

Новости Беларуси. Это предусмотрено постановлением Министерства финансов, которое официально опубликовано и вступило в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь грамм золота 575 пробы стоит примерно на 2 рубля меньше. Потеряло в цене и серебро, и драгметаллы в виде зуботехнической продукции. А вот к купле-продаже банковскими организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет постановление не имеет отношения. Там ценообразование остается прежним.