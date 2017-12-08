Новости экономики за 08.12.2017

Новости Беларуси. К нам все чаще туристы едут лечиться. Специалисты отмечают, что за 2017 год на порядок увеличилось число обращений иностранцев в белорусские больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент уже видно, что это принесет деньги. Последнее десятилетие на услугах богатели санатории, но это не совсем про медицину. А вот сейчас на иностранцах начинают зарабатывать именно профессиональные медики.

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ

Так называемый экспорт медицинских услуг, то есть обращение иностранцев к белорусским врачам может стать неплохой статьей дохода для страны. Кстати, отмечено, что на активности медицинских центров по завлечению иностранцев очень повлиял пятидневный безвиз. Лечиться в Беларусь, конечно, едут россияне, украинцы и казахстанцы. Кроме этого, отдельный и немалый сегмент составляют русскоязычные, живущие за рубежом. Очень хорошо, что в эту тенденцию включились и государственные больницы. Востребованы такие услуги как стоматология, пластическая хирургия и офтальмология, болезни связанные с врожденными патологиями детей, а что касаемо взрослых – это онкология и трансплантология. Это говорит о высоком уровне белорусской медицины. Из 500 заявок от иностранцев половина приходится именно на трансплантацию органов.