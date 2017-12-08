Новости экономики за 08.12.2017

Новости Беларуси. К нам все чаще туристы едут лечиться. Специалисты отмечают, что за 2017 год на порядок увеличилось число обращений иностранцев в белорусские больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. К нам все чаще туристы едут лечиться. Специалисты отмечают, что за 2017 год на порядок увеличилось число обращений иностранцев в белорусские больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На данный момент уже видно, что это принесет деньги. Последнее десятилетие на услугах богатели санатории, но это не совсем про медицину. А вот сейчас на иностранцах начинают зарабатывать именно профессиональные медики.
МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ
Так называемый экспорт медицинских услуг, то есть обращение иностранцев к белорусским врачам может стать неплохой статьей дохода для страны. Кстати, отмечено, что на активности медицинских центров по завлечению иностранцев очень повлиял пятидневный безвиз. Лечиться в Беларусь, конечно, едут россияне, украинцы и казахстанцы. Кроме этого, отдельный и немалый сегмент составляют русскоязычные, живущие за рубежом. Очень хорошо, что в эту тенденцию включились и государственные больницы. Востребованы такие услуги как стоматология, пластическая хирургия и офтальмология, болезни связанные с врожденными патологиями детей, а что касаемо взрослых – это онкология и трансплантология. Это говорит о высоком уровне белорусской медицины. Из 500 заявок от иностранцев половина приходится именно на трансплантацию органов.
ЭКОЛОГИЯ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Инновации в экологии. Фонд Восточноевропейского партнерства в сфере энергоэффективности и экологии выделил грант на 2 миллиона евро для строительства первого в Беларуси регионального полигона твердых бытовых отходов.
Он будет обслуживать Пуховичский и Червенский районы, построен по стандартам ЕС и станет эксплуатироваться новым предприятием по сбору и вывозу бытового мусора. Ожидается, что полигон снизит выбросы парниковых газов и сэкономит 3 миллиона евро расходов на эксплуатацию.
СКОРО НОВЫЙ ГОД
Специалисты подсчитали среднюю стоимость празднования новогодней ночи в кафе или ресторане столицы. Это 120 рублей на человека. Разброс цен большой, начинается от 50 рублей. Выбрать есть из чего, и, пожалуй, стоит поторопиться. Уже забронировано 65 % мест. К концу декабря их может вообще не остаться. 28 декабря 2016 года оставалось лишь несколько десятков.
И в обменник. Результаты торгов сегодня: доллар не изменил позиций – 2 рубля и 3 копейки, евро подешевел – 2,39, 100 российских, как и вчера – 3,43.
С этими цифрами мы проживем все выходные. Рабочая неделя завершена.