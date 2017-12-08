О чем говорил Александр Лукашенко с трудовым коллективом ОАО «Камволь»? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Максимальный эффект от модернизации и до 15 % мирового рынка. Такое поручение Александр Лукашенко дал сегодня, посещая предприятие «Камволь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это не первый визит главы государства. В прошлый раз в цехах он побывал в 2012 году. Тогда предприятие находилось в глубоком кризисе. Теперь благодаря модернизации здесь получают шерстяные ткани совсем другого качества. Сегодня Президент поручил еще больше сократить себестоимость, чтобы конкуренция тканей на мировом рынке была максимальной.

А еще расти должны зарплаты. Это подчеркнул Президент, отвечая на вопросы работников «Камволя». Впрочем, их интересовала не только судьба предприятия.

Юлия Бешанова, СТВ:

Шум современных станков – «чистый», как звук работающего мотора нового автомобиля. Производственные цеха – сердце предприятия бьется без сбоя. «Камвольный» переживает второе рождение. Впервые за много лет текстильный гигант вышел на прибыльную работу.

В 2012 году текстильный гигант оказался на краю финансовой пропасти. Производство в прямом смысле трещало по швам: долги, мизерные зарплаты и оборудование, которое давно было пора сдавать в музей. Узор новой жизни на полотне начали ткать в 2012. Тогда, посещая «Камволь», Александр Лукашенко принял решение «спасти производство».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Здесь работали люди и работают люди, значит они должны иметь работу, поэтому была начата модернизация этого производства. Во-вторых, ну нельзя было потерять школу, нельзя было потерять то, что мы умеем делать. Я считаю, это преступление, если государство умеет что-то производить, а потом это похоронят. Это плохой знак. По вашему состоянию понимаю, что вы еще не совсем довольны этим производством. Это правильно. Вот через год можно сказать, что это состоявшееся предприятие, которое производит хорошие ткани, они продаются на мировых рынках и вы получаете нормальную зарплату. Мы еще в начале пути.

Теперь в цехах светло и просторно. Но техническое и технологическое обновление досталось нелегко. Ткань самого предприятия буквально перекроили. Новый фасон обошелся больше чем в 100 миллионов долларов. Главное вложение – в современное оборудование. На таких станках можно производить ткани, которые не уступят по качеству ведущим мировым производителям. Тем более, спрос уже есть! В реализации помогут турецкие партнеры. Подписан дилерский договор почти на четыре миллиона евро.

Салим Сабри Доган, председатель Совета правления производственной компании (Турция):

Ткани, которые сегодня производятся на «Камволе», по своим качествам соответствуют самым высоким требованиям. Поэтому с новой коллекцией, которую разработали с помощью наших технологий, можно смело заявляться на мировом уровне. Мы отвечаем сегодняшним потребностям и планируем выходить на рынки России, СНГ, Европы, в целом, и Турции.

А дальше простая арифметика. Четыре миллиона погонных метров «уйдет» на внешние рынки. В одежду от Камволя (а с нынешней модернизацией, практически от кутюр) оденем не только Россию, но и страны Центральной Азии и Евросоюза. Еще полтора миллиона погонных метров – для белорусских ценителей качества.

Александр Лукашенко:

Ты знаешь, какую ткань покупают швейники Беларуси? Ты готов заместить на 1,5 миллиона эту ткань. Конечно, я сейчас приму решение, а потом они придут ко мне и скажут, что ж вы приняли решение, это не наша ткань, нам надо вот такая.

И здесь же еще один «наболевший» вопрос. Предприятие «Сукно», которое сегодня находится в бедственном положении, в стадии предсанации. Судьбу производства «с наскока» не решить, уже не раз обсуждались варианты «спасения». Присоединить его к «Камволю» или пойти по пути возрождения.

Николай Ефимчик, председатель концерна «Беллегпром»:

Первое и самое важное – сохранить бренд сукна. Варианты размещения покажет только экономика. Если будет целесообразно и возможно оставить на площадке сукно, значит будем этот вариант детально дорабатывать. Здесь надо учитывать и технологические возможности, ведь это же крошение, отделка, огромное количество идёт водопотребления. Целый ряд параметров, которые мы будем обсуждать.

Сегодня весь мир в год потребляет 120 миллионов полотна. До конца 2017 года на предприятии выпустят 2 миллиона 300 тысяч метров ткани. План на 2018 год почти в два раза больше. К 2020 предприятие разгонят на полную мощность до 6 миллионов погонных метров в год.

Текстильная магистраль «Камволя» сегодня – это цикл из 84 операций. Производство сложное и длиннее такого же суконного почти в два раза. Еще несколько лет назад в адрес шерстяных тканей от «Камволя» слышались одни нарекания, мол, плохо отглаживаются, некомфортные в носке. Ключ к разгадке прямо на входе в производственные площади. Шерсть от лучших мировых поставщиков, длина ее волокна – 7 сантиметров.

Буквально пощупать изменения на ощупь уже успели и партнеры комбината. На бобруйской «Славянке» есть с чем сравнить. Кстати, новую ткань закупили уже и для следующего модного школьного сезона.

Ирина Дайнеко, начальник швейного цеха:

Моя бригада подшивала школьный ассортимент из шерстяной ткани камвольного комбината. Это были сарафанчики, это были юбочки. Красивые изделия. А в обработке ткань вела себя неплохо, хорошо поддавалась влажной тепловой обработке.

Это образцы опытные, подогнаны по фигурам моделей. Но вот еще одна ниточка в плотном полотне новой жизни завода – многие из сегодняшних гостей «одеты» в «Камволь».

Фактически новое предприятие получилось, что называется с перспективой. Увеличение мощности, выход на новые рынки сбыта. Государство в трудную минуту подставило плечо. Теперь ответный шаг должен быть и от трудового коллектива.

Александр Лукашенко:

Что меня радует? Меня радует то, что сегодня не хватает людей для того, чтобы задействовать все производство. Это меня радует. И то, что полторы сотни сегодня надо набирать людей, и это будут в основном женщины (для женщины всегда сложнее создать рабочее место) – это меня радует.

Думаю, вы справитесь и выйдете на те темпы и объемы к концу года, которые мы планируем достичь через два года по производству 6 миллионов погонных метров ткани. Я вам сразу скажу: шесть миллионов – это не предел, даже на этом производстве. Ваш руководитель, которого я сюда направил и который имеет здесь чрезвычайные полномочия, должен понимать, что минимум 7 миллионов, а то и 8, потом посмотрим, в этих стенах, с этих машин, на этом производстве мы должны получить. На рынке хорошая ткань нужна.

Визит Александра Лукашенко на заводе ждали. Во-первых – поблагодарить за поддержку, во-вторых – задать вопросы о будущем предприятия. Александр Лукашенко:

Мы будем вас поддерживать, но имейте в виду – закрыться от продаж здесь тканей – китайских, турецких, российских и прочих мы не можем. Как минимум по двум причинам. Первое – конкуренция, есть конкуренция, есть качество, есть рост, поэтому вам нужна конкуренция. Во-вторых, это очень важно, мы не огромная страна, которая управляет миром. Сейчас таких стран практически нет, даже Америка не та. Если мы закроемся от кого-то, быстро закроются от нас. Полтора миллиона мы потребляем. Произведём 6, 4,5 будем есть с вами сами. Нас не пустят на рынки. Поэтому есть у нас пока разного рода возможности для того, чтобы раскрутить вас, поднять вас, но главное – это вы. Будет качественная ткань, тогда и поддерживать вас легче.

Чувствовалось, что заводчане за предприятие искренне переживают. Говорили больше не о личном, обсуждали общие коллективные проблемы. Задавали главе государства вопросы и выдвигали свои идеи.

Александр Лукашенко:

Мы будем поддерживать и поддерживаем швейные производства, но ещё раз подчёркиваю – все это не без предельно. Мы итак вложили 100 с лишним миллионов долларов в ваше производство и, просто вам по человечески говорю¸ вы не ждите дополнительных льгот. Старайтесь своё счастье искать здесь. Государство подставит своё плечо, где только возможно. Я же понимаю, новое фактически производство. Пока вы подниметесь на соответствующий уровень, будем поддерживать. У вас не должно быть вот этих настроений: рынок закрыть, никого не пускать, будем перерабатывать только ткани «Камволя» и так далее. Не на это ориентируйтесь, ориентируйтесь на то, что будет тяжело и в этой конкуренции нам надо победить. С тем, что нужно крепко самостоятельно стоять на ногах и идти вперед, девушка согласна. Но все-таки признается: чувство «локтя» помогает ощущать себя увереннее.

Екатерина Баранова, бухгалтер бюро учёта ОАО «Камволь» :

Мы всего должны добиваться сами, по крайней мере, стараться это делать. Президент сказал, что если нужно он поможет.