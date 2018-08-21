Прямой эфир

Как добиться рекордной для Беларуси урожайности? Репортаж СТВ

21 августа 2018 19:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Рекордную в стране урожайность зерновых – 90 центнеров с гектара – получили хлеборобы хозяйства «Гастелловское», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как добиться рекордной для Беларуси урожайности? Репортаж СТВ-1

К таким показателям здесь, кажется, привыкли. Отлаженный технологический процесс, азотные удобрения и профессиональные кадры. Что еще позволяет «Гастелловскому» быть в авангарде жатвы? Дмитрий Боярович узнавал секреты успеха в видеоматериале.

# Урожай # Экономика # Дмитрий Боярович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Не ошибиться ни в коем случае». Как теперь будут спасать экономику Оршанского района?
21 августа 2018 19:45

«Не ошибиться ни в коем случае». Как теперь будут спасать экономику Оршанского района?

Новости экономики за 21.08.2018
21 августа 2018 17:25

Новости экономики за 21.08.2018

Впервые за четыре недели снизились цены на первичном рынке жилья Минска
21 августа 2018 17:25

Впервые за четыре недели снизились цены на первичном рынке жилья Минска