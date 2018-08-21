Как добиться рекордной для Беларуси урожайности? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Рекордную в стране урожайность зерновых – 90 центнеров с гектара – получили хлеборобы хозяйства «Гастелловское», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К таким показателям здесь, кажется, привыкли. Отлаженный технологический процесс, азотные удобрения и профессиональные кадры. Что еще позволяет «Гастелловскому» быть в авангарде жатвы? Дмитрий Боярович узнавал секреты успеха в видеоматериале.