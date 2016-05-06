Золотовалютные резервы Беларуси выросли за месяц на $37 млн долларов

Новости Беларуси. Плюс 37 миллионов долларов. Золотовалютные резервы Беларуси серьезно выросли всего за один месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь в государственной казне числится 4 миллиарда 229 миллионов долларов в эквиваленте. В копилку лег первый транш евразийского кредита. А также средства от продажи облигаций.
Стабильно высокий доход приносят и экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.
В 2016 году для поддержания золотовалютных резервов правительство и Нацбанк разработали специальный план действий. Он основан на прогнозе небольшого спроса на валюту на внутреннем рынке.
Георгий Гриц, профессор, экономический аналитик:
Это говорит о том, что население продолжает доверять деньги национальной банковской системе, что нет оттока. То, что выбрано - в основе лежит финансовая стабилизация, наверное, это сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений.