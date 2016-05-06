Прямой эфир

Золотовалютные резервы Беларуси выросли за месяц на $37 млн долларов

06 мая 2016 14:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Плюс 37 миллионов долларов. Золотовалютные резервы Беларуси серьезно выросли всего за один месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь в государственной казне числится 4 миллиарда 229 миллионов долларов в эквиваленте. В копилку лег первый транш евразийского кредита. А также средства от продажи облигаций.

Стабильно высокий доход приносят и экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.

В 2016 году для поддержания золотовалютных резервов правительство и Нацбанк разработали специальный план действий. Он основан на прогнозе небольшого спроса на валюту на внутреннем рынке.

Георгий Гриц, профессор, экономический аналитик:
Это говорит о том, что население продолжает доверять деньги национальной банковской системе, что нет оттока. То, что выбрано - в основе лежит финансовая стабилизация, наверное, это сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений.

 

# Экономика # Нацбанк Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 06.05.2016
06 мая 2016 14:41

Новости экономики за 06.05.2016

Процентные ставки по кредитам продолжат снижаться – Нацбанк
06 мая 2016 13:40

Процентные ставки по кредитам продолжат снижаться – Нацбанк

Рекорд белорусских шахтеров: 50 миллионов тонн калийной руды за год
06 мая 2016 13:20

Рекорд белорусских шахтеров: 50 миллионов тонн калийной руды за год