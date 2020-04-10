Президент Беларуси: главный вопрос – как стимулировать население потреблять электрическую энергию

Новости Беларуси. Использовать электроэнергию станет еще выгоднее. Президенту представили проект указа, который предусматривает определенные стимулы и льготы для населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь в документе об электроснабжении жилого фонда. Как отметил Александр Лукашенко, после запуска Белорусской АЭС в стране появится большой объем электроэнергии, которую нужно выгодно использовать. Населению для этого необходимо создать условия. В результате Беларусь планирует снизить зависимость от углеводородного сырья. Проект указа предусматривает, в частности, возмещение за счет местных бюджетов части расходов, которые люди понесут при переводе жилья на электроснабжение.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как я часто говорил, нам надо больше потреблять электрической энергии. Потому что у нас ее будет даже с избытком, если мы как сейчас будем использовать нынешние мощности, плюс добавится. Потреблять электроэнергию. Это чистая энергия, и сегодня тренд в мире вообще – переход на чистую энергию. Ну и мы меньше будем зависеть уже от природного газа. Где-то миллиардов на 5 кубов меньше в год мы будем потреблять природного газа по нашим расчетам. И вот вы вносите предложение по потреблению электрической энергии населением. И главный вопрос – как стимулировать население потреблять электрическую энергию. Здесь определенные, можно сказать, льготы. И определенные требования к населению: если вы не будете выполнять какие-то условия, льготы не получите, будете платить по более высокому тарифу.

Юрий Назаров, вице-премьер Беларуси:

Совершенно верно. Механизм компенсации затрат населения при увеличении потребления в индивидуальных действующих жилых домах заложен. Александр Лукашенко:

Да. Мы можем им помогать, компенсировать будем, но если учета не будет и другие вопросы не будут решены, то будете платить по полной. Юрий Назаров:

По полной программе, за свои деньги.

Александр Лукашенко:

Да, за свои деньги. Мне нужна здесь консультация соответствующая ваша, из чего мы исходим, потому что касается вопрос населения. Ну и чтобы мы не перекинули этот вопрос полностью на население. В каком плане? Завтра дом построим, там электроплита – конечно, самая современная плита для того, чтобы готовить пищу, допустим, по времени было столько, сколько на природном газе примерно. То есть это мы будем делать. Потом, учет должен быть организован. Если мы просто запишем на бумаге, а население окажется неспособным это сделать? Вот это меня больше всего волнует, чтобы не бабахнули по голове людям, и потом будем откручивать назад, если что-то не так. Поэтому я вас и пригласил, чтобы вы мне доложили, как это будет выглядеть.