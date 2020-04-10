«Влагу надо закрывать максимально в сжатые сроки». На западе Беларуси заканчивают сев ранних яровых

Новости Беларуси. На западе страны аграрии заканчивают сев ранних яровых и уже приступили к сахарной свекле и кукурузе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этой неделе темпы ускорили, ведь весна наращивает плюс и все больше высушивает почву. Об особенностях нынешнего урожая и о планах на общий каравай узнавала Галина Буро.

Вот, что и требовалось доказать: влаги практически в земле не осталось, уходит моментально. Заморозки дали о себе знать, и утренний ветер, солнце. Поэтому сеем быстро, качественно и в оптимальные сроки.

Не упустить момент – сегодня на поле, пожалуй, девиз. Сеют до самой ночи. Главный агроном сельхозпредприятия «Заря и К» Ирина Рябчук признается: в битве за урожай, самый ответственный бой – с погодой. В 2020 году первые семена легли в землю еще 17 марта. Такой ранней посевной не припомнят даже сторожилы. Да и весна оказалась дамой капризной. Быть на шаг впереди – задача аграриев, чтобы соблюсти технологию.

Ирина Рябчук, главный агроном сельхозпредприятия «Заря и К»:

Сам Александр Григорьевич напоминал, что влагу надо закрывать максимально в сжатые сроки. Поэтому мы это и сделали. У нас после каждого поля моментально приходит после пахоты культиватор и закрывает влагу, чтобы как можно больше ее сохранить в почве.

Сев яровых здесь уже завершили. Теперь заканчивают однолетние растения – в бункер заряжают смесь ячменя с горохом. И трактор, как под линейку (это важно) «причесывает» поле – за рулем ведь профессионал. Для механизатора Юрия Мелеха это уже 24-я посевная в жизни. Но каждый раз весну ждет с нетерпением.

Юрий Мелех, механизатор сельхозпредприятия «Заря и К»:

Чем раньше посеешь, тем лучше урожай! Ждем заработок. Зимой ремонты, а весна – заработок.

О том, что посевная формирует кошелек хозяйства, говорит и руководитель. Александр Говейно только вступил должность, и уже перекроил план посева, с учетом нужд предприятия: ставка на корма – больше кукурузы на силос и многолетних трав. Скорректировал и географию посева: чтобы грамотно с точки зрения логистики перемещалась техника. Итог: весной легко тому, кто подготовился с зимы.

Александр Говейно, и. о. директора сельхозпредприятия «Заря и К»:

Вопрос по топливу закрыт в целом, не только по нашему хозяйству, в целом по Волковысскому району. Проблем с топливом нет. С горюче-смазочными материалами вопрос решаемый. И ни одной минуты техника в нашем районе в целом, в нашем хозяйстве, не простаивала.

Ранняя весна дает надежду на богатый урожай. Вегетация растений начнется раньше, а значит, вырастет больше зеленой массы, колосья лучше нальются. Вот только дождя бы. Меняющийся климат смешает ракурс на теплолюбивые культуры.

Галина Буро, корреспондент:

Это хозяйство одно из немногих в Гродненской области, где выращивают подсолнухи. А в этом году и вовсе решились на эксперимент: посеют подсолнухи вместе с кукурузой. Такая смесь будет особенно питательной для буренок.