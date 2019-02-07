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«Беларуськалий» возьмёт кредит на 120 млн долларов

07 февраля 2019 16:53
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Новости Беларуси. «Беларуськалий» возьмёт кредит на 120 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Деньги нужны в том числе и на строительство Петриковского ГОК. В течение ближайших двух лет он начнет производить удобрения.

«Беларуськалий» возьмёт кредит на 120 млн долларов-1

Надо отметить, что конъюнктура мирового рынка удобрений благоприятна для «Беларуськалия» – цены на них растут. В 2018 году удалось добиться увеличения цен для Индии и Китая. По итогам 11 месяцев 2018 года средняя цена экспорта выросла на 16,5 %, а выручка от поставок калия составила почти 2,5 миллиарда долларов. 

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Фотофакт

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