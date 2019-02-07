«Беларуськалий» возьмёт кредит на 120 млн долларов

Новости Беларуси. «Беларуськалий» возьмёт кредит на 120 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Деньги нужны в том числе и на строительство Петриковского ГОК. В течение ближайших двух лет он начнет производить удобрения.

Надо отметить, что конъюнктура мирового рынка удобрений благоприятна для «Беларуськалия» – цены на них растут. В 2018 году удалось добиться увеличения цен для Индии и Китая. По итогам 11 месяцев 2018 года средняя цена экспорта выросла на 16,5 %, а выручка от поставок калия составила почти 2,5 миллиарда долларов.