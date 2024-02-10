«Качество очень хорошее». Беларусь готова увеличить поставки мебели в Ленинградскую область

Беларусь и Россия успешно противостоят санкционному давлению сообща. Это еще раз подчеркнул губернатор Ленинградской области. В Минске с визитом находится делегация этого региона России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После ухода с рынка зарубежных мебельных компаний в Ленинградской области осталось много пустующих площадей. И Беларусь имеет огромный потенциал, чтобы заполнить эту нишу. Наши предприятия готовы значительно расширить поставки мебели и другой продукции. Кроме того, в планах – реализация совместных проектов в деревообработке.

Александр Ильницкий, генеральный директор деревообрабатывающего предприятия:

Сотрудничество с Российской Федерацией, с Ленинградской областью, для нас является высшим приоритетом в настоящий момент. Да, в принципе, было всегда, мы активно наращиваем поставки. Сегодня нам удалось непосредственно с властями целого региона Российской Федерации обсудить подходы к тому, каким образом нам эту работу можно увеличить еще.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области России:

Качество очень хорошее. Действительно белорусские компании очень качественно, умело, бережно, с красотой работают с «деревяшкой», как мы говорим, и мебель очень хорошая.