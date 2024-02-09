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В Беларуси начинает работать доставка лекарств на дом

09 февраля 2024 16:59
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Почтовый оператор Беларуси запустил новую услугу – курьерскую доставку на дом заказов из государственных интернет-аптек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси начинает работать доставка лекарств на дом-1

Пока только в Минске и Минском районе, Витебске и Витебском районе, а также в Борисове. При заказе лекарств общей стоимостью более 50 рублей – бесплатно, если меньше – за доставку придется заплатить 8 рублей. Коммерческим аптекам запрещено организовывать доставку лекарств на дом, их интернет-магазины работают только на сбор и самовывоз препаратов из офлайн-аптек.

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# Государственная политика в области здравоохранения # Экономика # Наталья Надольская

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