В Беларуси начинает работать доставка лекарств на дом

Почтовый оператор Беларуси запустил новую услугу – курьерскую доставку на дом заказов из государственных интернет-аптек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока только в Минске и Минском районе, Витебске и Витебском районе, а также в Борисове. При заказе лекарств общей стоимостью более 50 рублей – бесплатно, если меньше – за доставку придется заплатить 8 рублей. Коммерческим аптекам запрещено организовывать доставку лекарств на дом, их интернет-магазины работают только на сбор и самовывоз препаратов из офлайн-аптек.