Новости экономики за 09.02.2024

Белорусский автомобильный рынок демонстрирует заметный рост. Какие прогнозы на ближайшие месяцы? Россия вышла на первое место по сумме сделок на Белорусской товарной бирже. Как российские регионы развивают бизнес, используя нашу площадку? И о доставке лекарств на дом. В каких регионах можно оформить заказ? Об этих и других новостях экономики в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛОРУССКИЙ АВТОРЫНОК НАЧАЛ ГОД С УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДАЖ Амбициозные планы. Белорусский авторынок начал год с резкого роста. Январские продажи новых авто оказались в 2,5 раза выше, чем в начале 2023 года. Реализованы 1 882 машины без пробега. По данным Белорусской автомобильной ассоциации, в лидерах по продажам по-прежнему китайский автомобиль, собираемый в Беларуси. На его долю приходится 64 % рынка. В сегменте легкой коммерческой техники в течение января было реализовано 159 автомобилей, из которых подавляющее большинство – российского производителя ГАЗ. Эксперты прогнозируют в последующие месяцы дальнейшее увеличение продаж на фоне прихода новых автомобильных брендов.

ПО СУММЕ СДЕЛОК НА ПЛОЩАДКЕ БУТБ РОССИЯ ВЫШЛА НА ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА Российские компании активно применяют электронную платформу Белорусской товарной биржи в своей торгово-закупочной деятельности. Положительная динамика обусловлена в том числе приходом на биржу новых компаний. За год их число выросло более чем на полтысячи. В 2023-м Россия вышла на первое место по сумме сделок среди всех стран, представленных на белорусской площадке, обеспечив свыше половины внешнеторгового товарооборота биржи. Кроме того, Россия возглавила тройку крупнейших рынков сбыта белорусских товаров, оставив позади Китай и Азербайджан.

В БЕЛАРУСИ СТАРТОВАЛА КАМПАНИЯ ПО ДЕКЛАРИРОВАНИЮ ФИЗЛИЦАМИ ДОХОДОВ ЗА 2023-Й С начала года в стране стартовала кампания по декларированию физлицами доходов за 2023 год. Отчитаться обязаны те, кто в 2023 году продали вторую за последние 5 лет квартиру, вторую легковую автомашину за год. Также налоговую декларацию придется заполнить тем, кто принимал подарки не от близких родственников, а итоговая сумма таких дарений превысила установленный лимит в размере 9 338 рублей. В случае получения доходов от источников, которые находятся за пределами Беларуси, также нужно отчитаться. Подать налоговую декларацию физлица должны до 1 апреля, уплатить налог – до 3 июня.