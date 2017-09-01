Новости экономики за 01.09.2017

Новости Беларуси. Продавцы цветов подсчитывают выручку. Тот самый случай, когда день год кормит. Не считая, конечно, 8 Марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне розы продавали с 50-процентной скидкой – по 1 рубль 40. Хотя разбежка в ценах у разных продавцов доходила и до 5 рублей за единицу. О цветочной арифметике и не только – наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

Наталья, сколько вы отдали за праздничный букет?

Я уложилась в 20 рублей. Это средний чек на цветочные композиции к празднику.

КОГДА ДЕНЬ ГОД КОРМИТ

По акции и на скидках гвоздики купить можно было по полтора рубля, хризантемы – по 3, лилии – по 5,50. Букеты – от 20 до 100 рублей. Все чаще цветы заказывают в виде общей на класс большой корзины. Родители покупают такую композицию из цветов все вместе. Получается экономично и практично.

ЗАЛЕЖЬ НЕФТИ

«Белоруснефть» открыла новую залежь нефти в Эквадоре. Там специалисты компании выполняют буровые работы на месторождении Армадильо. Они получили приток нефти 100 тонн в сутки из пласта Hollin. Сейчас на скважине проводятся промысловые исследования для определения потенциала объекта.

ЭРА ПОЛИЭТИЛЕНА

Все больше стран в мире вводят запрет на использование полиэтиленовых пакетов в магазинах. Сегодня от них отказалась Бельгия. Магазинам-нарушителям будут грозить штрафы от 5 тысяч до 100 тысяч евро. Запрет принят для охраны окружающей среды. В Беларуси пока такого запрета нет и стоимость полиэтиленовых пакетов – от 60 копеек за сотню для бутербродов до 1,5 рублей за плотную «рубашку» с ручками.

СЕЗОН ЗАГОТОВКИ КЛЮКВЫ

Сегодня в стране началась заготовка клюквы. Дикорастущую ягоду с 1 сентября можно собирать в Брестской области, с завтрашнего дня – в Гомельской, 6-го – Гродненской, 8-го – Минской и Могилевской, с 9 сентября – в Витебской области. В 2016 году государство закупило у населения 724 тонны клюквы, еще сотни тонн собирают на специальных хозяйствах и плантациях. Значительное число дикорастущей ягоды традиционно идет на экспорт. Сегодня свежую клюкву на рынке можно купить за три рубля полкило, в супермаркете 400 граммов замороженной стоит 4 рубля 39 копеек. За 50 граммов вяленой гурманы готовы отдать 10 рублей.

По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже рубль укрепился к доллару и евро. Доллар в минусе на полкопейки. Актуальный курс – 1,92. Евро снизился до 2 рублей 29 копеек. Российский рубль вырос на полторы копейки и за сотню торгуют 3 рубля 32 копейки.