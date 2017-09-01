Прямой эфир

Андрей Кобяков проинспектировал выполнение поручений Президента по строительству молочно-товарных комплексов в Брестской области

01 сентября 2017 16:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Финансовые решения и технологические схемы. Выполнение поручений Президента по строительству молочно-товарных комплексов в Брестской области 1 сентября проинспектировал глава правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь шла о том, чтобы не только исполнить планы, но и сэкономить. И чем скорее будут реализованы проекты, тем быстрее можно получить от них выгоду.

Андрей Кобяков проинспектировал выполнение поручений Президента по строительству молочно-товарных комплексов в Брестской области-1

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Нужно определиться с подходами, чтобы деньги, которые будут использоваться на строительство этих объектов, были использованы эффективно, чтобы результаты строительства сразу же давали свою отдачу, а не растягивалось на многие годы, а тем более не получилось так, что они усугубили еще в худшую сторону финансовое положение этих организаций.

Еще одним важным пунктом для региона является благоустройство поселков городского типа. На это также неоднократно обращал внимание Президент. Сегодня почти во всех агрогородках Брестской области активно развивается инфраструктура. Создаются новые рабочие места. Обсудили и вопрос модернизации льнозаводов и выполнение госзаказа по поставкам качественного льноволкна «Оршанского льнокомбината».

# Экономика # Государственная политика в области сельского хозяйства # Андрей Кобяков

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 01.09.2017
01 сентября 2017 16:48

Новости экономики за 01.09.2017

Турция и Черногория могут начать закупать самосвалы БелАЗ
01 сентября 2017 06:57

Турция и Черногория могут начать закупать самосвалы БелАЗ

В Беларуси в 2017 году ожидается общий урожай в 10 миллионов тонн зерна
31 августа 2017 17:30

В Беларуси в 2017 году ожидается общий урожай в 10 миллионов тонн зерна