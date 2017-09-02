6 тысяч тонн зерна: механизатор агрокомбината «Ждановичи» Михаил Солодуха – самый продуктивный комбайнер Беларуси

Новости Беларуси. Хлеб – в закромах. Поздравления – передовикам страды. Уже известно имя самого продуктивного комбайнера Беларуси. Им стал механизатор агрокомбината «Ждановичи» Михаил Солодуха. На его счету шесть тысяч тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С подарками и поздравлениями к хлеборобу-рекордсмену прибыли министр сельского хозяйства и губернатор столичного региона. Теплые слова благодарности – прямо в поле.

Михаил Солодуха, комбайнер агрокомбината «Ждановичи»:

Надо любить свою работу, это в первую очередь. Уже 30 лет работаю, все идет по накатанной. Сейчас зерновые закончили – буду готовиться убирать сахарную свеклу. У нас ее 800 га. Сентябрь – «горячая» пора у аграриев: зерновые убраны, но впереди картофель, овощи, кукуруза, сев озимых. Урожай 2018 года закладывается уже сейчас. В эти выходные во многих хозяйствах страны проходят «Дожинки». Но даже и в эти дни техника в поле. Торжества начинаются ближе к вечеру.

Анатолий Исаченко, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Нужно сказать спасибо нашим аграриям за то, что убрали хлеб. Но уборка зерновых – это только начало этого весеннего процесса. Весь цикл работ – один месяц. Конечно, для аграриев сейчас самые, я бы не сказал тяжелые, просто напряженные времена.