6 тысяч тонн зерна: механизатор агрокомбината «Ждановичи» Михаил Солодуха – самый продуктивный комбайнер Беларуси
Новости Беларуси. Хлеб – в закромах. Поздравления – передовикам страды. Уже известно имя самого продуктивного комбайнера Беларуси. Им стал механизатор агрокомбината «Ждановичи» Михаил Солодуха. На его счету шесть тысяч тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С подарками и поздравлениями к хлеборобу-рекордсмену прибыли министр сельского хозяйства и губернатор столичного региона. Теплые слова благодарности – прямо в поле.
Михаил Солодуха, комбайнер агрокомбината «Ждановичи»:
Надо любить свою работу, это в первую очередь. Уже 30 лет работаю, все идет по накатанной. Сейчас зерновые закончили – буду готовиться убирать сахарную свеклу. У нас ее 800 га.
Сентябрь – «горячая» пора у аграриев: зерновые убраны, но впереди картофель, овощи, кукуруза, сев озимых. Урожай 2018 года закладывается уже сейчас. В эти выходные во многих хозяйствах страны проходят «Дожинки». Но даже и в эти дни техника в поле. Торжества начинаются ближе к вечеру.
Анатолий Исаченко, председатель Минского областного исполнительного комитета:
Нужно сказать спасибо нашим аграриям за то, что убрали хлеб. Но уборка зерновых – это только начало этого весеннего процесса. Весь цикл работ – один месяц. Конечно, для аграриев сейчас самые, я бы не сказал тяжелые, просто напряженные времена.
Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Мы видим сегодня воочию урожай, который находится на полях, можем прогнозировать сегодня, безусловно, рост физических объемов экспортного продукта. Это потянет за собой и приток валютной выручки.
Такой урожай позволит экспортировать нашим крестьянам до 20% овощей и картофеля. За семь месяцев 2017 года по сравнению с таким же периодом прошлого года выручка от продажи продовольствия за рубеж выросла на 16%.