Александр Лукашенко: И экономически, и политически в канун 70-летия Победы нужно продемонстрировать свое единство

Новости Казахстана. И экономически, и политически в канун 70-летия Великой Победы нужно продемонстрировать свое единство. Об этом 20 марта заявил глава белорусского государства на встрече с президентами России и Казахстана. Александр Лукашенко находится с визитом в Астане.

Президент подчеркнул, что Евразийский экономический союз был создан вовремя.

Действовать он начал с первого января 2015 года. В настоящее время кроме Беларуси, России и Казахстана в союз входит Армения, а с конца мая, в соответствии с Договором о присоединении, в ЕАЭС официально вступит и Кыргызстан.

И, как заявил глава белорусского государства, сегодня не надо забывать о других членах союза. Им нужно предложить варианты развития событий на перспективу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

То образование, которое мы создали – наш союз экономический – время говорит, спустя короткий промежуток времени, время подтверждает, что мы все-таки вовремя проявили эту инициативу и создали экономический союз. Более того, это же не просто декларация. Мы огромное количество документов приняли, мы формализовали наш союз, подписав ряд соглашений. И в рамках нашего союза мы должны реагировать на эти вызовы. Здесь ядро этого союза – люди и государства, которые создавали его и немало в него вложили. Но не надо забывать, что у нас есть и другие члены союза, и мы как государство, создавшее изначально его, должны предложить и им варианты развития событий на перспективу. Но в канун 70-летия Победы, о которой вы говорили, ясно, что мы должны быть вместе. Уж слишком много вызовов дошло до истории. Президент России об этом в последние дни очень много говорил, что нам брошены очень серьезные вызовы, в том числе с попыткой перечеркнуть, даже не переписать, а перечеркнуть нашу общую историю. Поэтому и экономически, и политически мы должны в канун 70-летия продемонстрировать свое единство.