Белорусские предприятия подписали ряд контрактов на выставке в Узбекистане

Белорусские предприятия подписали ряд контрактов по итогам продовольственной выставки в Ташкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только мясной продукции экспортируют на полмиллиона долларов. Рынок Узбекистана – важное направление для дальнейшего развития белорусского экспорта. Главной задачей для наших производителей было максимально полно познакомить посетителей выставки с ассортиментом выпускаемой продукции, провести переговоры с потенциальными партнерами, изучить рынок, тенденции и предложения конкурентов.

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