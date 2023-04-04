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Белорусские предприятия подписали ряд контрактов на выставке в Узбекистане

04 апреля 2023 15:46
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Белорусские предприятия подписали ряд контрактов по итогам продовольственной выставки в Ташкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские предприятия подписали ряд контрактов на выставке в Узбекистане-1

Только мясной продукции экспортируют на полмиллиона долларов. Рынок Узбекистана – важное направление для дальнейшего развития белорусского экспорта. Главной задачей для наших производителей было максимально полно познакомить посетителей выставки с ассортиментом выпускаемой продукции, провести переговоры с потенциальными партнерами, изучить рынок, тенденции и предложения конкурентов.

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# Беларусь-Узбекистан # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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