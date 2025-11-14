Электроэнергия в Беларуси – одна из самых дешёвых в регионе: сравниваем тарифы с Европой

В Беларуси продолжается модернизация энергосистемы, растет собственная генерация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Давайте посмотрим, как это отражается на кошельке обычных потребителей. Сравним цифры в разных странах – они довольно наглядные.

Выгодную позицию нашей страны в контексте энергетической конкуренции – с той же самой Европой – переоценить сложно. Электроэнергия в Беларуси сейчас одна из самых дешевых в регионе. Так, средняя стоимость киловатт-часа для домохозяйств составляет чуть больше 25 копеек. В пересчете на доллары это примерно 7,5 цента. С такой ценой белорусы находятся в крайне выгодном положении по сравнению с большинством европейцев. Средняя стоимость электроэнергии в ЕС составляет примерно 30 центов. И один из самых высоких тарифов прямо в центре «европейского сада» – в Бельгии – 39 центов за киловатт-час. В Великобритании – 33 цента, в Германии – 30. Рядом с европейским «тяжеловесами» расположились и наши ближайшие соседи – Латвия, Литва и Польша. 30, 27 и 26 центов соответственно. Таким образом, в среднем европейцы платят в четыре раза больше, чем белорусы.

А это серьезное преимущество: доступ к недорогой электроэнергии означает меньшую нагрузку на семейные бюджеты, особенно для тех, чей дом оборудован электроприборами. Почему же Беларусь может позволить себе такие низкие тарифы? Причин несколько. Одна из ключевых – эксплуатация БелАЭС дает стране собственную «домашнюю» электроэнергию. Она покрывает заметную часть потребностей – на сегодня это 40 %, и нам меньше нужно покупать топлива за рубежом. Значит, меньше зависимость от мировых цен на энергоресурсы и возможных скачков. При этом, когда реактор уже запущен, вырабатывать каждый следующий киловатт энергии стоит недорого – сейчас примерно 9 центов. И это позволяет поддерживать низкую стоимость. И, наконец, тарифы регулирует государство, они частично субсидируются, что позволяет держать их на комфортном для населения уровне.

Подводя логический итог, можно сказать, что Беларусь сегодня работает на опережение: доступные тарифы снижают нагрузку на семьи и делают энергосистему страны более устойчивой. Пока в большинстве европейских стран за электричество платят баснословные суммы, белорусы пользуются одними из самых выгодных условий. И это не просто экономия – это стратегическое преимущество, которое поддерживает стабильность в стране и укрепляет ее энергобезопасность.