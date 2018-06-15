Могилёвские переработчики начали поставки говядины в Китай

Новости Беларуси. Белорусские компании успешно продолжают осваивать китайский рынок и привлекать инвестиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Могилевские переработчики начали промышленные поставки в Китай полуфабрикатов из говядины. Первая партия уже отправлена, к концу июня готовиться новая.

Сотрудничество имеет большие перспективы. Партнеры из Поднебесной готовы потреблять большие объемы, поэтому проект требует инвестиций в расширение сырьевой базы. Нужно серьезно увеличить поголовье мясного стада и провести модернизацию цеха упаковки полуфабрикатов с увеличением его мощности. Сейчас предприятие активно занимается развитием мясного скотоводства сразу в нескольких районах юго-восточного региона.