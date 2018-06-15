Новости экономики за 15.06.2018

Новости Беларуси. Минский автомобильный завод улучшил свое положение на российском рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Минский автомобильный завод улучшил свое положение на российском рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В рейтинге производителей он поднялся сразу на две позиции с 9-го на 7-е место. Несмотря на замедление темпов роста рынка грузовых автомобилей у восточных соседей и жесткую конкуренцию, минчане с начала 2018 года сумели нарастить продажи на 5 %.
ЭКОНОМИКА ИГР
Товары для подготовки и проведения в Беларуси вторых Европейских игр освобождены от ввозных пошлин. Такое решение принял совет Евразийской экономической комиссии. Мера будет действовать до конца июня 2019 года.
Вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года и соберут более 4000 спортсменов из 50 стран. По оценке международных экспертов, бюджет Игр составит 30-40 миллионов долларов.
ВЕСТИ С РЫНКОВ
На этой неделе в продаже на продовольственных рынках появилось сразу несколько сезонных новинок: белорусская морковь нового урожая, отечественная черешня и черника на развес. Заметно меньше стало клубники, а та, что есть, подорожала.
Прибавили в цене черешня и абрикосы, а вот стоимость молодой картошки пошла вниз: мелкую уже можно купить по 1,30 рубля. Радуют цены на мясо. За последние два месяца они немного снизились. Кроме того, многие продавцы проводят различные акции и сбрасывают цены до минимума.
Нацбанк: резервы для снижения ставки рефинансирования в 2018 году еще есть