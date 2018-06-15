Новости экономики за 15.06.2018

Новости Беларуси. Минский автомобильный завод улучшил свое положение на российском рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рейтинге производителей он поднялся сразу на две позиции с 9-го на 7-е место. Несмотря на замедление темпов роста рынка грузовых автомобилей у восточных соседей и жесткую конкуренцию, минчане с начала 2018 года сумели нарастить продажи на 5 %.

ЭКОНОМИКА ИГР

Товары для подготовки и проведения в Беларуси вторых Европейских игр освобождены от ввозных пошлин. Такое решение принял совет Евразийской экономической комиссии. Мера будет действовать до конца июня 2019 года.