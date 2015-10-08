Эксперты: Беларусь для Польши — стратегически важный транзитный партнер в Восточной Европе

Новости Беларуси. Беларусь для Польши — стратегически важный транзитный партнер в Восточной Европе. Такой вывод сделали эксперты двух стран по итогам встречи в Минске. За круглым столом представители транспортных компаний, а так же профильных ведомств обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Повысить транзитную привлекательность стороны планируют за счёт развития транспортной инфраструктуры, а также выгодных условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мариуш Халадый, заместитель министра экономики Республики Польша:

У нас очень хорошо развиваются морские порты. Недавно вошли новые правила законодательства, которые позволяют сократить время контроля и вносят облегчения с налоговыми расчётами. Эти морские порты в наших двусторонних отношениях, а также в отношениях между Европой и Азией могут быть хорошим шансом для развития экономического потенциала.