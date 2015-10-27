На закупку оборудования для подготовки белорусских специалистов-атомщиков ежегодно выделяется около Br4 млрд

Новости Беларуси. На закупку оборудования для подготовки белорусских специалистов-атомщиков ежегодно выделяется около 4 миллиардов рублей. Создается материально-техническая и учебно-лабораторная база по ядерным специальностям. Также разрабатывают методическое обеспечение под лабораторные работы.

Специалистов для ядерной энергетики готовят в 4 белорусских вузах по 6 специальностям. Уже выпущено более трех сотен человек. Обучение проводят наши преподаватели и приглашенные лекторы из-за рубежа. Организована практика и на действующих атомных станциях.

А в начале 2016 года на территории атомной электростанции планируют открыть учебно-тренировочный центр. Там будет проходить подготовка персонала, повышение квалификации и переподготовка кадров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Ерин, заместитель начальника Учебно-тренировочного центра Белорусской АЭС:

На сегодняшний момент поставлен полномасштабный и аналитический тренажер - это аппаратура, которая полностью соответствует нашему пульту управления. На нем будут учитmся наши все ребята. Любую ситуацию там можно смоделировать.