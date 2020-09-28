Гендиректор БелАЗа: кооперация между Беларусью и Россией, если взять наше предприятие, составляет порядка 50%

Новости Беларуси. Продолжает работу VII Форум регионов Беларуси и России. Сейчас проходит встреча верхних палат белорусского и российского парламентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом году все мероприятия Форума проходят в формате видеоконференции, что вызвано сложной эпидобстановкой.

Отметим, Форум лично курируют президенты двух стран. Программа этого дня стартовала с работы секций. Одну из них, посвященную промышленной политике, организовали на БелАЗе. С обеих сторон участвовали более 100 человек.

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К важным договоренностям можно отнести вопрос дальнейшей кооперации партнеров. В частности, речь снова зашла про БелАЗ и МАЗ и их российских конкурентов. Конкретные предложения в адрес белорусов уже направлены. В ближайшее время их внимательно изучат как на предприятиях, так и в профильном ведомстве.