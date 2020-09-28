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Гендиректор БелАЗа: кооперация между Беларусью и Россией, если взять наше предприятие, составляет порядка 50%

28 сентября 2020 15:55
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Новости Беларуси. Продолжает работу VII Форум регионов Беларуси и России. Сейчас проходит встреча верхних палат белорусского и российского парламентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом году все мероприятия Форума проходят в формате видеоконференции, что вызвано сложной эпидобстановкой.

Гендиректор БелАЗа: кооперация между Беларусью и Россией, если взять наше предприятие, составляет порядка 50%-1

Отметим, Форум лично курируют президенты двух стран. Программа этого дня стартовала с работы секций. Одну из них, посвященную промышленной политике, организовали на БелАЗе. С обеих сторон участвовали более 100 человек.

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К важным договоренностям можно отнести вопрос дальнейшей кооперации партнеров. В частности, речь снова зашла про БелАЗ и МАЗ и их российских конкурентов. Конкретные предложения в адрес белорусов уже направлены. В ближайшее время их внимательно изучат как на предприятиях, так и в профильном ведомстве.

Гендиректор БелАЗа: кооперация между Беларусью и Россией, если взять наше предприятие, составляет порядка 50%-4

Дмитрий Харитончик, заместитель министра промышленности Беларуси:
Мы видим, что это дает свой очень хороший, положительный результат, когда поставки идут и на наши предприятия, и на предприятия условно конкурентов. Вместе с тем мы понимаем, что это также создает рабочие места у нас и дает нашим предприятиям хорошую экономическую выгоду. Поэтому, конечно же, если будут новые предложения по развитию кооперации, в частности между МАЗом и КАМАЗом, то это очень хорошо. Мы в этом крайне заинтересованы.

Гендиректор БелАЗа: кооперация между Беларусью и Россией, если взять наше предприятие, составляет порядка 50%-7

Сергей Никифорович, гендиректор ОАО «БелАЗ»:
Кооперация между нашими странами, если взять конкретно наше предприятие, уже составляет порядка 50 %. То есть 50 %, а порой где-то и 60 % комплектующих продукции, которая производится на нашей площадке, произведено в Российской Федерации. Это уже много что значит.

Гендиректор БелАЗа: кооперация между Беларусью и Россией, если взять наше предприятие, составляет порядка 50%-10

Дистанционный формат общения не повлиял на подписание запланированных контрактов. Напомним, несмотря на пандемию, прямые иностранные инвестиции из России с начала года уже составили 300 миллионов долларов. Главные итоги Форума будут подведены 29 сентября на пленарном заседании. По предварительным оценкам, сумма подписанных договоров должна составить 700 миллионов долларов.

# Беларусь-Россия # Экономика # Дмитрий Харитончик # Сергей Никифорович # Фотофакт

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