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Жителю Слонима может грозить уголовная ответственность за оказание услуг телефонным мошенникам

30 июня 2025 08:57
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За предоставление услуг телефонным мошенникам жителю Слонима может грозить уголовная ответственность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

32-летний мужчина оборудовал у себя дома связной пункт. Через него звонки из сети Интернет зашифровывались и направлялись абонентам, как обычный телефонный звонок, позволяя аферистам анонимно общаться с жертвами. Правоохранители вычислили злоумышленника и задержали. 

Жителю Слонима может грозить уголовная ответственность за оказание услуг телефонным мошенникам-2

Артем Матяс, начальник УПК УВД Гродненского облисполкома:
Сотрудниками управления по противодействию киберпреступности ОВД Гродненского облисполкома совместно с коллегами из Слонимского РОВД и Главным управлением цифрового развития предварительного следствия в ходе проведенных мероприятий установлен 32-летний житель Слонима, который по месту жительства осуществлял услуги помощь утилизации звонков из сети Интернет GSM-стандарт. Посредством использования специального оборудования мошенники анонимно общались с жертвами преступлений, представляясь работниками банковских учреждений или сотрудниками правоохранительных органов. Установлено, что фигурант имел доступ ко всем телефонным разговорам и периодически прослушивал их, тем самым был осведомлен о содержании диалогов между пользователями. Использованные абонентские номера оформлялись на подставных лиц и в период с августа по декабрь 2024 года фигурировали более чем в 60 уголовных делах, связанных с мошенничеством. 

Оплату хакер получал в криптовалюте. Помогая мошенникам обманывать людей он заработал более 200 тысяч долларов. Следователи возбудили уголовное дело. Теперь жителю Слонима может грозить реальный срок. 

# Мошенничество # Интернет-мошенничество

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