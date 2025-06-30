Жителю Слонима может грозить уголовная ответственность за оказание услуг телефонным мошенникам

32-летний мужчина оборудовал у себя дома связной пункт. Через него звонки из сети Интернет зашифровывались и направлялись абонентам, как обычный телефонный звонок, позволяя аферистам анонимно общаться с жертвами. Правоохранители вычислили злоумышленника и задержали.

Артем Матяс, начальник УПК УВД Гродненского облисполкома:

Сотрудниками управления по противодействию киберпреступности ОВД Гродненского облисполкома совместно с коллегами из Слонимского РОВД и Главным управлением цифрового развития предварительного следствия в ходе проведенных мероприятий установлен 32-летний житель Слонима, который по месту жительства осуществлял услуги помощь утилизации звонков из сети Интернет GSM-стандарт. Посредством использования специального оборудования мошенники анонимно общались с жертвами преступлений, представляясь работниками банковских учреждений или сотрудниками правоохранительных органов. Установлено, что фигурант имел доступ ко всем телефонным разговорам и периодически прослушивал их, тем самым был осведомлен о содержании диалогов между пользователями. Использованные абонентские номера оформлялись на подставных лиц и в период с августа по декабрь 2024 года фигурировали более чем в 60 уголовных делах, связанных с мошенничеством.

Оплату хакер получал в криптовалюте. Помогая мошенникам обманывать людей он заработал более 200 тысяч долларов. Следователи возбудили уголовное дело. Теперь жителю Слонима может грозить реальный срок.