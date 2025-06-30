Атмосфера военных лет! Витебск встречает «Поезд Победы»

Витебск встречает «Поезд Победы». Сегодня, 30 июня, и завтра жители и гости города смогут прочувствовать атмосферу трагических и героических военных лет, разделить боль утрат и испытать гордость за подвиги предков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В составе поезда 10 тематических вагонов, каждый из которых посвящен определенному периоду Великой Отечественной войны. По 5 июля этот передвижной музей курсирует по белорусской железной дороге, предоставляя возможность жителям разных городов прикоснуться к истории. За 15 дней «Поезд Победы» посетит пять областных центров и город-герой Минск, чтобы донести правду о войне до каждого.