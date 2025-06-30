В штате Айдахо неизвестный открыл стрельбу по пожарным – погибли два человека

Двое пожарных погибли, и еще один находится в критическом состоянии после вооруженного нападения в Айдахо. Атака на спасателей была совершена, когда они прибыли к месту ЧП по сообщению о пожаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, вооруженный преступник устроил засаду и открыл огонь, когда пожарные приступили к тушению огня. Следователи заявили, что атака велась снайперским огнем. Это указывает на спланированный характер нападения. Шериф округа предположил, что поджег был устроен намеренно, чтобы заманить пожарных в засаду.

Роберт Норрис, шериф округа Кутенай (США):

Эта трагедия – не просто убийство. Это покушение на ценности, которые лежат в основе общества – самоотверженность, героизм и готовность рисковать жизнью ради спасения других. Пока неясно, кто стоит за этим преступлением и каковы его мотивы.

Свидетели сообщают о пулях, летевших с разных направлений. Несмотря на это, власти пока не подтверждают информацию о том, что нападавших было несколько. Одного мужчину с оружием обнаружили мертвым, неподалеку от места ЧП. Масштабные поиски подозреваемых продолжаются, в том числе с привлечением авиации.