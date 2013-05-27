Новости Беларуси. Дни китайской провинции Гуандун открылись в Минской области. Регионы намерены перейти к более тесному сотрудничеству.

Конкретные предложения стороны озвучат уже в июне во время бизнес-форума, который соберет в белорусской столице большое число китайских гостей, представителей деловых кругов провинции Гуандун и столичного региона. Детали предстоящей встречи обсудили 27 мая в Миноблисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цзян Хайюань, заместитель генерального секретаря Народного Правительства провинции Гуандун (Китайская Народная Республика):

В следующем месяце группа предпринимателей из провинции Гаундун прибудет в Минскую область, чтобы обсудить торгово-экономические проекты с бизнесменами столичного региона. Особенно интересует проект Белорусско-китайского индустриального парка. Мы надеемся на взаимовыгодное сотрудничество. Я уверена, что мы сможем укрепить нашу дружбу, и это будет способствовать развитию экономики и общества двух регионов.