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Сергей Наливайко об обсуждении налогового законодательства в Могилеве: «Такие круглые столы позволяют докопаться до истины»

13 сентября 2019 20:31
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Новости Беларуси. Вопросы совершенствования налогового законодательства обсудили 12 сентября в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Наливайко об обсуждении налогового законодательства в Могилеве: «Такие круглые столы позволяют докопаться до истины»-1

Представители власти и бизнеса посетили предприятия, ознакомились с опытом работы местных налоговых органов. Специалисты отмечают: налогообложение с принятием новых норм и формулировок Налогового кодекса заметно улучшилось.

Сергей Наливайко об обсуждении налогового законодательства в Могилеве: «Такие круглые столы позволяют докопаться до истины»-4

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Было принято решение снять разногласия, которые были на стадии подготовки, принять его и активно мониторить, активно изучать, как работают нормы и положения обновленного Налогового кодекса. И при необходимости в установленном порядке вносить соответствующие предложения по изменениям и дополнениям, если таковые имеются.

Сергей Наливайко об обсуждении налогового законодательства в Могилеве: «Такие круглые столы позволяют докопаться до истины»-7

Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам Беларуси:
Такие мероприятия, такие круглые столы позволяют как раз таки докопаться до истины и сделать еще лучше те нормы, которые, может быть, сегодня не идеальны. Поэтому надо искать этот баланс. Я думаю, сегодняшний разговор нам тоже частично ответит на эти вопросы.

Сергей Наливайко об обсуждении налогового законодательства в Могилеве: «Такие круглые столы позволяют докопаться до истины»-10

Сегодня были также рассмотрены меры по дальнейшему улучшению делового климата в стране. В частности, бизнес-круги интересуют вопросы маркировки товаров и отдельные нюансы отчислений страховых выплат.

# Налоги # Экономика # Михаил Мясникович # Сергей Наливайко # Фотофакт

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