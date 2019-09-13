Сергей Наливайко об обсуждении налогового законодательства в Могилеве: «Такие круглые столы позволяют докопаться до истины»

Новости Беларуси. Вопросы совершенствования налогового законодательства обсудили 12 сентября в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители власти и бизнеса посетили предприятия, ознакомились с опытом работы местных налоговых органов. Специалисты отмечают: налогообложение с принятием новых норм и формулировок Налогового кодекса заметно улучшилось.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Было принято решение снять разногласия, которые были на стадии подготовки, принять его и активно мониторить, активно изучать, как работают нормы и положения обновленного Налогового кодекса. И при необходимости в установленном порядке вносить соответствующие предложения по изменениям и дополнениям, если таковые имеются.

Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам Беларуси:

Такие мероприятия, такие круглые столы позволяют как раз таки докопаться до истины и сделать еще лучше те нормы, которые, может быть, сегодня не идеальны. Поэтому надо искать этот баланс. Я думаю, сегодняшний разговор нам тоже частично ответит на эти вопросы.