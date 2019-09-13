Белкоопсоюз начнёт закладку на зиму овощей и фруктов с 16 сентября

Новости Беларуси. С начала следующей недели потребкооперация начнет закладку на зиму овощей и фруктов. 127 хранилищ по всей стране готовы принимать от населения картофель и дары леса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стабилизационный фонд позволит обеспечить белорусов витаминной продукцией даже в самые сильные морозы, а богатый урожай картофеля – заработать деньги на его экспорте в ближнее зарубежье. Например, в Украину – там сейчас повышенный спрос на эту культуру. Как и где можно сдать плодоовощную продукцию и сколько на этом можно заработать за сезон? Знает Евгений Поболовец.

У вас 29 килограмм. 72 рубля 50 копеек.

Четыре ведра клюквы – это четыре часа работы в лесу на болоте. Анна собирает ягоды с 12 лет. Для них с мужем, деревенских жителей, это хорошее подспорье осенью.

Анна Норович:

За сезон можно собрать очень большое количество ягод и заработать хорошие деньги. Тысячу, даже и полторы можно заработать.

Сдать ягоды и грибы можно в заготовительных пунктах Белкоопсоюза (их по стране 700) и в магазинах системы (более 5000 только на селе). А если урожай большой, то вызвать машину на дом – приедут, заберут и рассчитаются тут же.

Юрий Ючкович, председатель правления Докшицкого райпо:

Деньги есть, льготное кредитование по указу Президента, мы кредитуемся для заготовки. Никаких проблем нет. В этом году хороший урожай картофеля у населения. Я думаю, мы не только для себя заготовим, но и будем продавать.

Спрос рождает предложение, он же формирует закупочные цены. Все прозрачно и организовано с максимальным удобством для жителей.

Евгений Поболовец, корреспондент:

Вот таких центров, созданных по принципу «все в одном месте», в Докшицком районе три. Вы можете самостоятельно продавать свою клюкву на торговых рядах целый день. Если не продадите, можно пройти пять метров и сдать ее в заготовительный центр потребкооперации. После этого она попадет в магазин, где будет продаваться в свежем или замороженном виде, или ее переработают и отдадут в кафе в 20 метрах отсюда. И там вас уже угостят клюквенным морсом и пирогом из клюквы.

Что такое белорусский свежий продукт, не понаслышке знают и россияне. Рядом два санатория. Что в Беларуси колбаса хорошая, известно давно, что ягоды с фруктами – натуральные, без химических добавок и вкусные, узнают сейчас. Белорусские хозяйки подтверждают.

Инна Герасименок:

Если мне нужно что-нибудь приготовить вкусненькое, я прибегаю сюда, покупаю или чернику, или клюкву, делаю вареники какие-нибудь с этими ягодами. Это без проблем.