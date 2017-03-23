Иранская нефть будет переработана на Мозырском НПЗ

Новости Беларуси. Танкер с иранской нефтью для Беларуси прибыл в Одесский порт. На борту плавучего резервуара около 80 тысяч тонн черного золота.

Эта углеводородная партия предназначена для переработки на белорусских заводах. Уже в течение этой недели груз прибудет на Мозырский НПЗ.

Отметим, разработкой новых вариантов поставок нефти наша страна занялась после сокращения оных из России. Найти альтернативные нефтяные источники в январе 2017 года поручил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.