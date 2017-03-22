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Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 19 марта: IT в Беларуси

22 марта 2017 14:12
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Новости Беларуси. Беларусь открывает новый этап в развитии сферы высоких технологий. Об этом говорят сразу несколько знаковых событий, которые произошли на прошлой неделе: глава государства встретился с IT-бизнесменами, назначен новый глава Парка высоких технологий, заявлено, что государство открыто к самым амбициозным проектам. Эти темы обсуждали в рамках ток-шоу «Что происходит».

Гости в студии:

Владислав Щепов, председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

Борис Никульшин, проректор по учебной работе БГУИР

Григорий Баранчук, начальник отдела продаж и по связям с общественностью IT-компании

Надежда Ручанова, директор компании-провайдера облачных услуг

Алексей Ваганов, бизнесмен

Юрий Леоновец, главный специалист по развитию авиации ДОСААФ

# Экономика # It-технологии # Алексей Ваганов

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