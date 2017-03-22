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Новости экономики за 22.03.2017

22 марта 2017 16:13
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Новости Беларуси. Субсидии на открытие собственного дела получат свыше 170 безработных минчан. С начала года финансовую поддержку ощутили уже 27 жителей столицы,

они открыли собственное дело в востребованных на рынке труда сферах,

в том числе создано одно частное унитарное предприятие. Наталья, что говорят цифры, поддержка существенная?

Субсидия на открытие бизнеса  – это 11-кратная величина бюджета прожиточного минимума или почти 2000 рублей. Для многих отличное подспорье для старта.

МАЛЫЙ ДА УДАЛЫЙ (БОЛЬШАЯ ПОЛЬЗА МАЛОГО БИЗНЕСА)

Малый бизнес все увереннее занимает нишу в сфере бытового обслуживания населения.

Индивидуальные предприниматели заняли рынок уже на две трети.

В 2016 году в стране открылось 6 тысяч новых объектов, но вопрос доступности сервиса по-прежнему остается актуальным, особенно в сельской местности. Поэтому принимаются меры, которые упростят для предпринимателей и вхождение на рынок, и последующее ведение бизнеса.

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Екатерина Гриневич, начальник управления бытового обслуживания и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:
На сегодняшний день субъект, который планирует осуществлять деятельность в сфере бытового обслуживания,

подает одно заявление в территориальный орган власти,

и по этому заявлению ему согласовывают и режим работы, и включают сведения в реестр.

ВЫГОДНО ЗАНЯТЬ

Главный тренд на рынке кредитования для бизнеса сегодня – падение ставок, причем как в рублях, так и в валюте. Средний размер первых находится в пределах 16-20%, вторых – 10-14%.

Среди активных заемщиков, как правило, небольшие частные компании, предприятия торговли

и сервиса, фитнес-центры и спортклубы. Этот год – самый выгодный для получения рублевых кредитов и рефинансирования ранее взятых валютных в рубли, отмечают сотрудники финансовых учреждений.

И к курсам валют на завтра. По результатам торгов на валютно-фондовой бирже доллар вырос на полкопейки. Завтра по Нацбанку рубль 88. Евро подорожал до 2 рублей 3 копеек.

Российский рубль потерял почти 2 копейки и за сотню дают 3 рубля 26 копеек белорусских.
 

ТАРИФ «ДАЧНЫЙ»

Новости экономики за 22.03.2017-4

За полив огорода придется платить по установленным тарифам. Раньше для этих целей существовали специальные нормы расхода воды, которые учитывали количество соток, плодовых деревьев, типа почвы.

С этого года установлен единый порядок пользования водой из систем централизованного водоснабжения,

вне зависимости от того, на какие нужды она уходит. 140 литров в сутки на человека оплачивается по субсидируемому тарифу — 53 копейки, все, что сверх – 78 копеек за куб. Водоотведение – соответственно по 35 и 66 копеек.

На полив участка можно установить отдельный счетчик и платить по показаниям.

В случае самовольного подключении к системе водоотведения заплатить придется по максимальному тарифу возмещения экономически обоснованных затрат. Суммы штрафов могут быть астрономическими – более 16 000 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Экономическая рубрика # Екатерина Гриневич

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