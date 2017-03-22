Новости экономики за 22.03.2017

Новости Беларуси. Субсидии на открытие собственного дела получат свыше 170 безработных минчан. С начала года финансовую поддержку ощутили уже 27 жителей столицы, они открыли собственное дело в востребованных на рынке труда сферах, в том числе создано одно частное унитарное предприятие. Наталья, что говорят цифры, поддержка существенная? Субсидия на открытие бизнеса – это 11-кратная величина бюджета прожиточного минимума или почти 2000 рублей. Для многих отличное подспорье для старта. МАЛЫЙ ДА УДАЛЫЙ (БОЛЬШАЯ ПОЛЬЗА МАЛОГО БИЗНЕСА) Малый бизнес все увереннее занимает нишу в сфере бытового обслуживания населения. Индивидуальные предприниматели заняли рынок уже на две трети. В 2016 году в стране открылось 6 тысяч новых объектов, но вопрос доступности сервиса по-прежнему остается актуальным, особенно в сельской местности. Поэтому принимаются меры, которые упростят для предпринимателей и вхождение на рынок, и последующее ведение бизнеса.

Екатерина Гриневич, начальник управления бытового обслуживания и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

На сегодняшний день субъект, который планирует осуществлять деятельность в сфере бытового обслуживания,

подает одно заявление в территориальный орган власти, и по этому заявлению ему согласовывают и режим работы, и включают сведения в реестр. ВЫГОДНО ЗАНЯТЬ Главный тренд на рынке кредитования для бизнеса сегодня – падение ставок, причем как в рублях, так и в валюте. Средний размер первых находится в пределах 16-20%, вторых – 10-14%. Среди активных заемщиков, как правило, небольшие частные компании, предприятия торговли и сервиса, фитнес-центры и спортклубы. Этот год – самый выгодный для получения рублевых кредитов и рефинансирования ранее взятых валютных в рубли, отмечают сотрудники финансовых учреждений. И к курсам валют на завтра. По результатам торгов на валютно-фондовой бирже доллар вырос на полкопейки. Завтра по Нацбанку рубль 88. Евро подорожал до 2 рублей 3 копеек. Российский рубль потерял почти 2 копейки и за сотню дают 3 рубля 26 копеек белорусских.

ТАРИФ «ДАЧНЫЙ»

За полив огорода придется платить по установленным тарифам. Раньше для этих целей существовали специальные нормы расхода воды, которые учитывали количество соток, плодовых деревьев, типа почвы.