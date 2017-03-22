«По одному заявлению и согласовывают режим работы, и включают сведения в реестр»: как упрощают работу предпринимателей в Беларуси

Новости Беларуси. Малый бизнес все увереннее занимает нишу в сфере бытового обслуживания населения. Индивидуальные предприниматели заняли рынок уже на две трети.

В 2016 году в стране открылось 6 тысяч новых объектов, но вопрос доступности сервиса по-прежнему остается актуальным, особенно в сельской местности.

Поэтому принимается ряд мер, которые упростят для предпринимателей и вхождение на рынок, и последующее ведение бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Гриневич, начальник управления бытового обслуживания и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

Так, две административные процедуры фактически слились в одну. Это административная процедура по согласованию режима работы и по включению сведений в реестр. На сегодняшний день субъект, который планирует осуществлять деятельность в сфере бытового обслуживания, подает одно заявление в территориальный орган власти, и по этому заявлению ему согласовывают и режим работы, и включают сведения в реестр.

Сегодня в Беларуси оказывается 157 видов услуг населению. Самые востребованные – парикмахерские. За ними следуют станции техобслуживания, химчистки и ателье по пошиву и ремонту одежды.