Ипотека может заработать в Беларуси с 2021 года: какими будут условия

Максимально низкие ставки по кредиту в тандеме с продолжительным сроком возврата денег – без малого 20 лет. Ипотеку финансовые аналитики считают высшим пилотажем. Другими словами – ярким показателем уровня развития экономики той или иной страны.

Людмила Семенова, руководитель сектора ипотечного кредитования агентства недвижимости:

На данный момент ипотекой называют всё, что связано с жилищным кредитованием. Каждая третья сделка по вторичке проходит с привлечением кредита. Каждая вторая – по новостройке. 400-450 человек за месяц к нам обращаются, с целью проконсультироваться, узнать свои возможности, и дальше уже решать жилищный вопрос.

Ипотека в чистом виде в Беларуси может заработать уже в 2021 году. По словам министра экономики, чашу весов отрегулируют макроэкономические показатели ближайших двух лет. К слову, про такую форму залога в правительстве говорили ещё в 2016 году, отмечая необходимые показатели инфляции в 5-7%. По данным Белстата, за прошлый год цены выросли на 5,6%, а это значит, что появление таких офисов повсеместно не за горами.

Будь то льготное кредитование или же покупка квадратных метров на определённых условиях финансовой организации – все необходимые услуги для строительства жилья комплексно сегодня предоставляют в этих стенах. В стремлении обеспечить и себе, и клиенту лучшие условия, банки заключают партнёрские соглашения с крупнейшими агентствами недвижимости и строительными компаниями.

Михаил Грачев, финансовый консультант:

Для банков чем дольше и более надёжно находятся деньги в обороте, тем выгоднее. Для отраслей, которые связаны с рынком недвижимости очевидно, когда есть программа строительства, пускай это будет государственная или коммерческая программа, если она рассчитана на несколько лет – это однозначный плюс.

11,5%. Срок – 20 лет. Притом, первые 3 года рассчитываются по схеме: ставка рефинансирования минус 2,51% Эксперты называют это лучшим кредитным предложением. В среднем, белорусские банки предлагают займы на строительство или приобретение недвижимости под 13,5-15%. Виктор Агеев, директор департамента кредитования населения ОАО «АСБ Беларусбанк»:

За этот год за консультацией порядка 14 тысяч граждан. Это не только жители города Минска, но и других городов Республики Беларусь, поскольку достаточно много сделок, много недвижимости приобретается гражданами, которые проживают в других городах.

Михаил Грачев:

На то время, пока вы находитесь в стадии кредитования, вы не являетесь полноценным собственником своего имущества. Любые вопросы, связанные с отторжением, надо согласовывать с кредитной организацией – с банком, например.