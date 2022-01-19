Новости экономики за 19.01.2022

Новости Беларуси. Кто больше не сможет заработать на рекламе криптовалют? Придется ли грибникам и сборщикам трав платить подоходный налог. И как страны ЕАЭС намерены сделать экотранспорт еще более привлекательным? С экономическим обзором дня Ольга Лукашова в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕЭК РАЗРАБОТАЛА ДОПМЕРЫ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ В ЕАЭС ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ Обслуживание и заправка электромашин станет еще доступнее. Страны ЕАЭС будут активнее развивать зеленый транспорт. Евразийская экономическая комиссия установила минимальную долю экоавто в парках такси, каршеринговых сервисах и госучреждениях. Еще доступнее должно стать обслуживание и заправка электромашин. Напомним, в Беларуси действует госпрограмма стимулирования электротранспорта, утвержденная указами Президента, в России принята концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта до 2030 года, а в Армении импортеры электромобилей освобождены от налога на добавленную стоимость.

ПРИДЕТСЯ ЛИ ГРИБНИКАМ И СБОРЩИКАМ ТРАВ В ЭТОМ ГОДУ ПЛАТИТЬ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ Подоходный налог для тех, кто занимается сбором и продажей ягод, грибов, меда, орехов и лекарственных растений ввели в Беларуси. Но платить его будут не все. Заплатить придется в том случае, когда общий заработок от реализации даров леса составит более 200 базовых величин в год или 6 400 рублей. Размер подоходного налога составляет 10 %. И насчитываться будет из суммы, которая превышает 200 базовых.

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В ИСПАНИИ БЛОГЕРОВ ОБЯЖУТ УВЕДОМЛЯТЬ ВЛАСТИ О РЕКЛАМНЫХ ПОСТАХ ПРО КРИПТОВАЛЮТУ Испания ограничит рекламу криптовалют в соцсетях со стороны блогеров. Это первое подобное решение в Евросоюзе. Теперь за 10 дней до появления рекламы про цифровую валюту, необходимо уведомить власти. Ограничение касается тех, чья аудитория в Испании больше 100 тысяч пользователей. Штраф за нарушение запрета – до 300 тысяч евро. Кроме того, блогеры теперь обязаны отчитываться о вознаграждениях за рекламу криптовалют. Еще одно обязательное условие – размещать сообщения о рисках, которые связаны с цифровыми активами.

УКРАИНСКАЯ ГРИВНА УПАЛА ДО САМОГО НИЗКОГО ЗНАЧЕНИЯ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ Украинская гривна рекордно рухнула. За неделю эта национальная валюта потеряла 2,2 % и опустилась до 28 гривен за доллар. Это самый низкий показатель за последний год. В среднем за день спрос на иностранную валюту у клиентов банков вырос и достиг 88 миллионов долларов. С начала года украинцы уже купили валюты на 26 миллионов долларов.