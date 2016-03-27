Инвестиции в Минск: почему Европа все чаще выбирает белорусскую столицу

Новости Беларуси. Инвесторы теперь еще внимательнее будут присматриваться к Минску. Ведь недавно во французском Канне столице Беларуси присудили сразу две награды. Минск вошел в два авторитетных рейтинга: на второе место крупных европейских городов по эффективности затрат на ведение бизнеса, а также топ-10 крупных городов по лучшей стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций.

По-настоящему мировой центр притяжения инвестиций и деловой активности. Бизнес-центры, торговые площадки, спортивные объекты, отели и жилая недвижимость. 80% всех инвестиций страны остается в столице. Именно здесь последние реализуется ряд самых масштабных проектов в Восточной Европе. Минск инвестиционный – город больших возможностей.

Выгодное географическое расположение, логистический, кадровый и научный потенциал. Минск является крупнейшим транспортным узлом с разветвленной сетью автомобильных и железных дорог. Это далеко не все достоинства, которые формируют бизнес-среду города. Перечесть их сложно. И это результат большой многолетней работы, благодаря которой Минск все чаще признается на мировой арене как один из самых комфортных центров для ведения бизнеса.

Эти кадры успели облететь всю Европу. Не так давно во французском Канне состоялась церемония вручения наград городам, занявшим лидирующие позиции в рейтингах британского издания «Financial Times». По его версии Минск вошел в топ-25 крупных европейских городов по эффективности затрат на ведение бизнеса и топ-10 по лучшей стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Нам приятно, что такое авторитетное издание оценило ту работу, которая приводится в городе и в целом в стране по привлечению инвестиций, по созданию благоприятной среды. Город становится более открытым, привлекательным, узнаваемым, и мы сделаем все возможное, чтобы приток как туристов, так и деловых людей стал больше.

Приток деловых людей в последнее время увеличился в несколько раз. Об этом убедительно говорят и цифры. 859 миллионов долларов только в 2015 году вложили в столицу зарубежные бизнесмены. Сегодня в городе реализуется более полусотни инвестиционных проектов.

Кирилл Озеров вместе с партнерами работает в нескольких странах. Три года назад его холдинг начал строительство многофункционального комплекса. В него войдут большой торгово-развлекательный центр, гостиница и паркинг. Это будет еще одна точка притяжения для деловых кругов. Бизнесмен признается: инвестиционный Минск стал для него приятным открытием.

Кирилл Озеров, инвестор (Великобритания):

Я был приятно удивлен, с каким пониманием, уважением и профессионализмом в Республике Беларусь относятся к инвесторам. Политическая стабильность, безопасность, благоприятный инвестиционный климат обусловили наше решение участвовать именно в этом проекте. И мы ни разу об этом не пожалели.

Строительство центра уже на финишной прямой. Его открытие планируется в начале осени. Все по плану, хотя сроки из-за сложной площадки (в процессе пришлось переносить коммуникации) немного сдвигались. И в этом бизнесмен тоже отдает должное местным властям. К слову, этот проект, как признался Озеров, лишь начало деловых контактов с Минском. Бизнесмен даже обзавелся здесь собственной недвижимостью.

Кирилл Озеров, инвестор (Великобритания):

Безусловно, у нас и в планах уже сейчас есть несколько объектов, с которыми мы продолжим свое участие в Республике Беларусь. Мы с партнерами обсуждаем только Минск.

Минск, действительно, сегодня предлагает очень выгодные условия сотрудничества. Инвестиционный климат города значительно потеплел. И этому во многом способствовал десятый декрет Президента.

Жанна Бирич, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

10-й декрет дал возможность быстрее вводить объекты, потому что им предусмотрено параллельное строительство и проектирование. Одной из важным экономических преференций я считаю то, что не платится арендная плата за землю, не берется плата за право оформления земли. Это большая сумма. И это позволило привлечь такой объем иностранных инвестиций.

Сейчас город делает ставку на инновационные производства, предоставляя для такого бизнеса площадки в свободной экономической зоне. Ее режим предоставляет возможность работать в льготных условиях. На предприятиях СЭЗ присутствует капитал из 20 стран мира: Россия, Кипр, Эстония, Латвия, США. С момента создания свободной экономической зоны предприятиями-резидентами построено 34 завода. Сегодня они уже имеют лидирующие позиции на рынках. Продукция обрела популярность и экспортируется в 59 стран мира.

Владимир Линев, владелец предприятия по выпуску медицинской техники и систем безопасности:

Повторять те преференции, наверное, не имеет смысла, потому что это легко прочесть. Это определенные налоговые льготы. Но то, что мы здесь получаем как резиденты, дает в том числе и строить производство. Потому что, например, оборудование, которое мы возим сюда, освобождается от НДС и пошлин. Это тоже является существенной поддержкой.

Владимир Линев открыл свое предприятие еще 25 лет тому. Производство работает по замкнутому циклу – от разработки до выпуска. Делают здесь медицинскую технику и системы безопасности. Кстати, в несколько раз дешевле импортных аналогов. Продукция поставляется на местный рынок и еще в 50 стран мира. Несколько лет тому предприятие привлекло внушительную сумму инвестиций. И это был толчок к развитию.

К июлю здесь планируют открытие дополнительных производственных площадей, что позволит создавать еще более конкурентоспособный продукт.

Владимир Линев владелец предприятия по выпуску медицинской техники и систем безопасности:

Сегодня важно сделать быстро новую разработку за время не, как раньше планировали, в течение трех лет, а в течение 3-4 месяцев. В принципе, это специальная технология, что развивается, быстрое проектирование. И, в общем-то, имея современное производство, современный исследовательский центр, все вместе позволит нам создавать и выводить на рынок новую продукцию за 6-9 месяцев.

Промышленный потенциал у столицы значительный. Вместе с тем, как повышается инвестиционная привлекательность Минска, появляется больше возможностей для бизнеса.

Даниэль Крутцина, управляющий партнер международной консалтинговой компании:

Здесь город достаточно живой, очень много тем и свободных ниш для инвесторов. У Минска есть очень хороший шансы попасть в топ-500 городов мира, которые действительно по инновационному потенциалу что-то дают всему миру. И эти примеры есть.

Все больше стран стремятся вложить свой капитал в Минск. Компания Гэрри Бэрроуза на девелоперском рынке Беларуси не новичок. На счету уже несколько проектов. Самый масштабный – знаменитый «Минск-мир». Общая площадь застройки – более 300 гектаров. Объем инвестиций – 3,5 миллиарда долларов. За 10 лет здесь обещают возвести настоящий международный финансовый центр, который поможет привлечь в столицу дополнительные деньги. Ожидается, что в перспективе «Минск-мир» приведет к росту ВВП страны на 6-7% в год. Офисы, почти 3 миллиона квадратных метров жилья, магазины, отели. Прописку здесь смогут получить около 35 тысяч человек. Для 27 тысяч белорусов найдется работа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Гэри Бэрроуз, глава управления активами и недвижимостью компании-застройщика:

На протяжении 10 лет, которые мы работаем в Минске, мы считаем, что белорусские власти очень открыты и всегда готовы к диалогу. Они поддерживают наши проекты, особенно в сфере недвижимости, они довольно гибкие, склонны применять новые методы в работе и внедрять европейские подходы.

В инвестиционной летописи Минска еще много чистых страниц. И кто войдет в эту историю, только время даст ответ. Но, очевидно, столицу ждет еще немало интересных проектов.