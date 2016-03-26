Белорусский березовый сок будут поставлять в Европу - контракт уже заключен

Новости Беларуси. Лесхозы заготовили первую тысячу тонн берёзового сока. К массовому сбору в промышленных масштабах приступили в Гродненской области. К сезону основательно подготовились и местные перерабатывающие предприятия.

Для лесников сейчас горячая пора, сродни жатве у хлеборобов. Ведь период заготовки сока - всего две недели.

Виталий Яшкин, лесничий Гродненского лесничества:

В Гродненском лесничестве в этом году мы заготавливаем сок на 4 участках. Мы реализуем и населению сок, и предприятиям.

Для подсочки выбирают определённые деревья. Во-первых, диаметр ствола не должен быть меньше 20 сантиметров, и дерево должно быть абсолютно здоровым. Вот эта берёза идеально подходит для заготовки сока.

Добыть целебный напиток - целое искусство. У лесника, как и у врача, главное правило - не навредить. Николай Шакиров с лесом на «ты» всю свою жизнь, поэтому к каждому деревцу относится с трепетом. Запилы минимальные и никаких гвоздей.

Николай Шакиров, лесник Гродненского лесничества:

Надрез проводится бензопилой и неглубокий, буквально до пяти сантиметров. В верхний слой коры вбивается лоточек. Потом подвязывается мешочек аккуратно, с другой стороны бантик, и никаких других процессов не производится с этим деревом.

В первые дни после заготовки в березовом соке максимальное количество витаминов. Вот и едут местные жители за здоровьем прямо на плантацию к лесникам. Здесь за небольшие деньги собирают березового «эликсира» сколько душе угодно. Самовольная же подсочка грозит крупным штрафом.

На этом предприятии скоро отгрузят первую партию целебного напитка. Кстати, разливают сок исключительно в стеклянную тару. Экологически безопасная упаковка - одно из главных требований иностранных покупателей.

Владимир Стрелковский, главный инженер гродненского консервного завода:

Реализация продукта будет осуществляться, как на внешний, так и на внутренний рынок. Примерное количество - около тысячи тонн планируем. Уделяем большое внимание отгрузке за пределы Республики Беларусь, чтобы был приток валюты на предприятие.

Кроме традиционного российского покупателя, в этом году белорусский эликсир продегустируют и европейцы. Предприятие заключило контракт с литовскими партнёрами о выходе на рынки Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.