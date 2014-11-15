Инвестфорум в Лондоне. Главные плюсы работы в Беларуси – выход на рынок ЕАЭС, либеральное законодательство, низкая коррупция

Понятно, что Беларусь живет в основном за счет экспорта, то есть продажи своих товаров в других страны. В 2014 году главный внешний рынок для белорусских товаров – Россия – подкачал. В России экономические проблемы, сильно ослаб российский рубль и «зробленае» в нашей стране продается хуже.

Экспорт в Россию уменьшился, но зато выросли продажи во всех других регионах мира, в том числе в Евросоюзе.Хотя Европе тоже несладко.

Чтобы не упустить шанс, надо постоянно о себе напоминать. Один из способов – бизнес-форум! И в эти дни Беларусь презентовала свои экономические возможности в Лондоне!

Евгения поехала в Лондон, чтобы совершенствовать английский, и осталась жить в Британии. Встретила Бена, у них теперь двое детей. Интернациональная ячейка общества прописалась в часе езды от столицы.

Девушка сама из Лепеля. Поездки на родину – теперь обязательная ежегодная программа. Так что от культурной интеграции Бену просто некуда было деваться. А он и не против. Теперь и в Британии отмечает белорусские праздники, умеет готовить драники, знает, что за шторами лучше идти в минский магазин, и в курсе самых грибных мест.

Бен Прайс:

Первый раз, когда я приехал в Беларусь, меня очень удивила ваша природа. Мы ходили в лес за грибами, много рыбачили. Запомнилась баня и шашлыки.

Бен работает в аэропорту, дорога только в одну сторону каждый день отнимает полтора часа. Это, кстати, примета, по которой можно узнать настоящего англичанина. Центр города – для туристов. Как говорят местные жители, коренного лондонца здесь редко встретишь.

Тем не менее именно здесь находятся головные офисы крупнейших финансовых, нефтяных, страховых компаний. И теперь в год один только город Лондон потребляет столько энергии, сколько хватило бы, например, всей Португалии или Греции. А вот за красивой обложкой, получается, скрывается совсем не тот город-консерватор.

Центральный район – «сити» – это практически город в городе. Никаких промышленных производств, только суперсовременная инфраструктура и богатая история. Из того и другого здесь делают деньги. В этой части англичане, можно сказать, профессионалы. Как ни странно, понимаешь это, общаясь с художником. Их в Британии, оказывается, десятки тысяч.

Геннадий Иванов, художник:

Продал 9 работ вот такого плана, в основном портреты в стиле экспрессионизма. Да, очень хорошо. По чем сейчас белорусское искусство в Британии? 1,5-2-3 тысячи фунтов за одну работу.

Геннадий приехал в Англию из Бобруйска. Теперь – владелец собственной мастерской в Норвиче. В 2015 году там организует выставку под названием «Война и мир».

Геннадий Иванов, художник:

Шагала все очень любят, могу сказать честно. Я его тоже очень люблю. Посещал в Витебске его музей, привозил даже своих английских друзей туда. Они очень любят Малевича.

Борис Гофман, директор магазина:

Белорусский березовый сок лучший. У нас есть и из Украины, из других компаний, но белорусский считается лучшим и лучше всего пользуется спросом.

Борис открыл этот магазин еще в конце 90-ых. Приехал из Могилевской области и теперь продает продукты из стран СНГ. Среди покупателей не только диаспора. Многие лондонцы тоже пристрастились к зефиру, черному хлебу, селедке, которую продавец тут же взвесит.

Улица, на которой расположен магазин, – настоящий интернационал. Полный набор: от китайских лавок до европейского фаст-фуда. Территория торговой точки – практически посольство. Только дипломатия здесь народная. Теперь каждый сосед в курсе, что белорусское – это вкусно.

Продавцы в магазинах:

Это еда делает меня моложе.

Вкусная селедка, икра. А еще, конечно, сладости. Вроде, зефир называется.

Есть при магазине и свой ресторан, где можно отведать, например, борща или выпить холодного компота. Сюда часто заглядывают российские и не только знаменитости, а внизу – вообще экзотика.

Борис Гофман, директор магазина:

Наш магазин находится наверху, а под ним находится каток, где можно заниматься белорусским видом спорта – хоккеем.

Беларусь здесь знают не только благодаря хоккею. Сотрудничество налажено. Но его уровень всегда может быть выше, если речь идет о крупнейшем финансовом центре. В Лондоне происходит оборот практически половины мирового рынка ценных бумаг.

Лондонская фондовая биржа – одна из крупнейших в Европе. Фактически здесь торгуют ценными бумагами уже более 400 лет. Правда, некоторое время это приходилось делать в подвале. Во время Второй мировой войны в здание биржи попала немецкая ракета. Вот и пришлось брокерам работать ниже уровня фундамента.

Если предприятие размещает акции на Лондонской фондовой бирже, это уже практически знак качества.

Эндрю Вробель, главный редактор новостного портала «Why Emerging Europe» (Великобритания):

В Беларуси много компаний, связанных с IT-индустрией. Эта сфера у вас хорошо развита. А Лондон – один из крупнейших бизнес-центров в Европе. Я думаю, что здесь ваш компании могли бы себя хорошо реализовать.

До этого лета Эндрю о Беларуси знал не так много. Но после поездки в нашу страну вернулся полный впечатлений. Его тоже помнят: хотя бы официантка, у которой он попросил сразу три вида драников.

Эндрю Вробель, главный редактор новостного портала «Why Emerging Europe» (Великобритания):

Она посмотрела на меня и такая: «Да ладно!»

Сегодня Эндрю твердо уверен, что о Беларуси как о стране возможностей пока мало кто знает. Хотя возможности огромны.

Эндрю Вробель, главный редактор новостного портала «Why Emerging Europe» (Великобритания):

Проблема в том, что на Западе о Беларуси сложилось ошибочное представление. Я думаю, белорусы не заслуживают этого. На самом деле у вас замечательная страна, открытые гостеприимные люди. Поэтому самое время обратить на себя внимание.

Лондон как площадку для проведения бизнес-форумов использует большинство стран мира. В том числе и Беларусь. Уже второй раз.

Руководитель нашей делегации Сергей Румас появился за час до официального старта и сразу скрылся в комнате переговоров. Через 30 минут в зал с воинственным названием «Ватерлоо» зашел министр экономики. Диалог с бизнесменами, напротив, получился очень дружелюбным.

Сам форум проходит по достаточно традиционному сценарию. Сейчас представители нашей делегации рассказывают о том, на каких условиях можно работать в Беларуси. Люди в зале – это представители британского бизнеса. Уже после обеда, после того, как они переварят всю эту информацию, начнутся двусторонние встречи по конкретным проектам.

Главные плюсы работы в Беларуси – выход на рынок ЕАЭС, либеральное законодательство, низкий уровень коррупции. Страна уже многого добилась на международной арене, но об этом надо рассказывать.

То, что рабочая сила в IT-секторе в центре Европы в семь раз дешевле, чем в «силиконовой долине», до этого знали далеко не все.

Сергей Румас, председатель правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь»:

К сожалению, мы сталкиваемся со многими стереотипами, с одной стороны. С другой стороны есть определенный вакуум. Бизнесмены не знают, что, придя в Беларусь, ты получаешь доступ на весь рынок Евразийского экономического союза.

Многие уже открыли для себя Беларусь как площадку для ведения бизнеса. Или активно к этому идут, или едут. Компания Гуннлагура, например, хочет создать совместное производство в Бобруйске и выпускать новые модели шин.

Гуннлагур Эрленндссон, генеральный директор компании по производству шин:

На этом предприятии мы увидели огромное стремление людей делать качественную продукцию. Все прекрасно организовано, можно сказать, на мировом уровне.

Роджер Гиффорд, экс-лорд-мэр Лондонского сити:

Вместе мы можем многое сделать. Мой банк, в котором я занят, занимается развитием сотрудничества с прибалтийскими странами. И я считаю, что потенциал Беларуси тоже очень большой. Особенно в сфере высоких технологий.

Отдельные презентации – от сильных представителей белорусской экономики. Бизнесменам подробно рассказали о Парке высоких технологий и Белорусско-китайском парке «Великий камень». В прочем, о том, что происходило на форуме, узнают не только бизнесмены.

Эндрю Вробель, главный редактор новостного портала «Why Emerging Europe» (Великобритания):

Во время форума сделал несколько фотографий. Например, с мистером Румасом.

Такой набор контактов, наверное, был бы гарантом успеха для любого предпринимателя. То, что он есть у британского журналиста – еще одно подтверждение тому, что к Беларуси неподдельный интерес.

Эндрю Вробель, главный редактор новостного портала «Why Emerging Europe» (Великобритания):

Как сегодня сказал министр экономики господин Снопков, мы должны смотреть над политикой в будущее. И сейчас действительно так. У британских компаний есть огромный интерес именно к экономике, к ведению бизнеса в Беларуси.

Так постепенно и развивается британско-белорусский бизнес. Примерно как хозяйство интернациональной семьи Прайс. Евгению и Бена в Беларуси в шутку называют «копейкины»: фамилия с английского переводится как «цена». Но в то же время все в курсе, что такой союз представителей далеких стран дорогого стоит.